दुनिया के 5 क्रिकेटर्स, जिन्होंने अपनी कजिन से रचाई शादी, लिस्ट में एक भारतीय दिग्गज भी शामिल!

5 Cricketers Who Married Cousins: क्रिकेट की दुनिया में बहुत से खिलाड़ी अपने खेल से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. कुछ क्रिकेटर्स ने बचपन के प्यार को हमसफर बनाया, तो कुछ खिलाड़ियों ने एक्सट्रेसेस और मॉडल्स से शादी रचाई है. वहीं, कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे, जिन्होंने अपनी कजिन सिस्टर से शादी रचाई. इस लिस्ट में एक भारतीय दिग्गज बल्लेबाद का नाम भी शामिल है. ऐसे में आइए जानते हैं कि उन 5 क्रिकेटर्स के बारे में, जिन्होंने अपनी कजिन को हमसफर बनाया.