दुनिया के 5 क्रिकेटर्स, जिनके नाम पर रखे गए सड़क-गलियों के नाम, कहीं तेंदुलकर मार्ग, तो कहीं अफरीदी रोड

Roads Named After Cricketers: दुनिया के कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने अपने बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स से विश्व क्रिकेट में पहचान बनाई है. इन क्रिकेटर्स की दुनिया भर में फैन फॉलोइंग हैं, जिन्हें लोग उनके अनोखे रिकॉर्ड्स और दमदार प्रदर्शन के लिए जानते हैं. इन खिलाड़ियों को फैंस ने खूब प्यार और सम्मान मिलता है. हालांकि कुछ खिलाड़ी ऐसे ही हैं, जिन्हें मैदान के बाद भी खास सम्मान मिलता है. अक्सर आपने देखा होगा कि स्टेडियम में क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड्स और पवेलियन होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ महान खिलाड़ियों के नाम पर दुनिया के कई शहरों में सड़कों और गलियों के नाम भी रखे गए हैं. जानें कौन हैं वो खिलाड़ी…