दुनिया के 5 क्रिकेटर्स, जिनके नाम पर रखे गए सड़क-गलियों के नाम, कहीं तेंदुलकर मार्ग, तो कहीं अफरीदी रोड
Roads Named After Cricketers: दुनिया के कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने अपने बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स से विश्व क्रिकेट में पहचान बनाई है. इन क्रिकेटर्स की दुनिया भर में फैन फॉलोइंग हैं, जिन्हें लोग उनके अनोखे रिकॉर्ड्स और दमदार प्रदर्शन के लिए जानते हैं. इन खिलाड़ियों को फैंस ने खूब प्यार और सम्मान मिलता है. हालांकि कुछ खिलाड़ी ऐसे ही हैं, जिन्हें मैदान के बाद भी खास सम्मान मिलता है. अक्सर आपने देखा होगा कि स्टेडियम में क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड्स और पवेलियन होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ महान खिलाड़ियों के नाम पर दुनिया के कई शहरों में सड़कों और गलियों के नाम भी रखे गए हैं. जानें कौन हैं वो खिलाड़ी…
सचिन तेंदुलकर
इस लिस्ट में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे पहले आता है. दुनिया भर में सचिन तेंदुलकर को अलग-अलग तरीके से सम्मान दिया जाता है. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिटी सेंटर-हुरावली रोड का नाम उनके नाम पर रखा गया है. इस सड़क का नाम सचिन तेंदुलकर मार्ग रखा गया है.
कपिल देव
भारत को पहला विश्व कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव के नाम पर दिल्ली में एक सड़क का नाम रखा गया है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी रॉकबैक उपनगर में कपिल देव के सम्मान में 'देव टेरेस' नाम से एक सड़क बनाई गई है.
शाहिद अफरीदी
पाकिस्तान के मशहूर ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. उनके नाम पर खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट में एक सड़क का नाम रखा गया है. इस सड़क को जिसे 'शाहिद अफरीदी रोड' कहा जाता है.
सुनील गावस्कर
पूर्व भारतीय कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने नाम पर भी कई जगहों के नाम मौजूद हैं. केरल के कासरगोड में एक सड़क का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है. इसके अलावा उनके नाम पर यूएसए में ग्राउंड और न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में एक सड़क भी है.
सर गारफील्ड सोबर्स
दुनिया के सबसे महान ऑलराउंडर में शुमार सर गैरी सोबर्स के नाम पर कोई सड़क नहीं है, बल्कि उनके नाम पर बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन (वाइल्डे) में एक प्रमुख राउंडअबाउट (गोलचक्कर) का नाम 'गारफील्ड सोबर्स राउंडअबाउट' रखा गया है.