दुनिया के 5 क्रिकेटर्स, जिनसे लड़कियों ने खाया प्यार में धोखा, एक तो बोली- मेरे पास फोटो-वीडियो सब…

क्रिकेट को दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है, लेकिन कई बार खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के अलावा विवादों की वजह से भी चर्चा में आ जाते हैं. कुछ क्रिकेटरों पर यौन उत्पीड़न या गलत व्यवहार से जुड़े आरोप लगे, जिनकी वजह से उनकी छवि और करियर पर असर पड़ा. हाल में खबर आई कि अभिषेक पोरेल ने शादी के झांसे में रखकर युवती से अवैध संबंध बनाए और शादी से इंकार किया. हालांकि, ये आरोप उनकी होने वाली वाइफ ने लगाए हैं.