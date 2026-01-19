  • Home>
  • Indian Cricketers Police Cases: 5 क्रिकेटर जिन्हें अपने करियर के दौरान आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा, यहां देखें नाम

Indian Cricketers Police Cases: 5 क्रिकेटर जिन्हें अपने करियर के दौरान आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा, यहां देखें नाम

 
Indian Cricketers Police Cases:  5 क्रिकेटर जिन पर अपने करियर के दौरान आपराधिक मामले चले. क्रिकेटर्स को दुनिया भर में बहुत प्यार और सम्मान मिलता है, लेकिन कभी-कभी खिलाड़ी ऐसे विवादों में फंस जाते हैं कि उनके मामले पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं. आज हम 5 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 19, 2026 6:50:52 PM IST

1/5

मोहम्मद शमी

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पर उनकी पत्नी हसीन जहां ने अवैध संबंधों और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था. पश्चिम बंगाल के जादवपुर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ धारा 98-A, 376, 307, 323, 506, 328, और 34 के तहत FIR दर्ज की गई थी.

2/5

सुरेश रैना

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना 2020 में मुंबई में एक क्लब पार्टी मामले में फंसे थे. उन पर COVID-19 नियमों का उल्लंघन करने के लिए FIR दर्ज की गई थी. हालांकि, यह कोई गंभीर आपराधिक मामला नहीं था; उन्हें सिर्फ जुर्माना भरना पड़ा था. बाद में, 2025 में, उन पर एक ऑनलाइन फ्रॉड ऐप को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा.

3/5

युवराज सिंह

युवराज सिंह के भाई जोरावर सिंह की पत्नी ने अपने पति, सास शबनम सिंह और युवराज सिंह पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था. उनका नाम आकांक्षा था, और वह बिग बॉस सीजन 10 में भी नज़र आई थीं. हालांकि, युवराज सिंह ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा, और बाद में उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ. 2025 में, ED ने एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप के संबंध में उनके खिलाफ कार्रवाई भी की.

4/5

विनोद कांबली

पूर्व भारतीय बल्लेबाज विनोद कांबली भी कई बार विवादों में घिरे हैं; उन पर अपनी पत्नी पर हमला करने और घरेलू हिंसा के कई आरोप लगे हैं. उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई थी. उनकी निजी ज़िंदगी हमेशा सुर्खियों में रही.

5/5

अमित मिश्रा

2018 में, भारतीय लेग-स्पिनर अमित मिश्रा पर एक महिला ने घरेलू हिंसा और मारपीट का आरोप लगाया था. बेंगलुरु में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था, और वह कुछ समय के लिए हिरासत में भी रहे थे. मामला बाद में कोर्ट में गया, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई थी.

Tags:
Amit Mishra police complaintIndian Cricketers Police CasesSuresh Raina legal issuesVinod Kambli assault allegationsYuvraj Singh family controversy
