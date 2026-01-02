2026 में संन्यास ले सकते हैं ये 5 धुरंधर खिलाड़ी, लिस्ट में भारत के 2 बड़े नाम शामिल; लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप!

2026 में संन्यास ले सकते हैं ये 5 धुरंधर खिलाड़ी, लिस्ट में भारत के 2 बड़े नाम शामिल; लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप!
पूरी दुनिया एक नए साल में कदम रखने की तैयारी में है. साल 2025 क्रिकेट के लिहाज से काफी बड़ा रहा, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और महिला वनडे वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट देखने को मिले. जहाँ कई खिलाड़ियों ने नए रिकॉर्ड बनाए, वहीं कई दिग्गजों ने खेल को अलविदा भी कह दिया. विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, जबकि स्टीव स्मिथ ने वनडे को अलविदा कह दिया है.
रिटायरमेंट का यह सिलसिला 2026 में भी जारी रह सकता है। यहाँ उन 5 बड़े क्रिकेटरों की लिस्ट दी गई है जो 2026 में संन्यास का ऐलान कर सकते हैं
5. अजिंक्य रहाणे
अजिंक्य रहाणे ने जुलाई 2023 से भारतीय टीम के लिए कोई मैच नहीं खेला है. हालांकि वह एक अनुभवी टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज हैं, लेकिन फिलहाल टीम इंडिया के पास युवाओं के कई विकल्प मौजूद हैं। गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में मैनेजमेंट युवा खिलाड़ियों को ज्यादा तरजीह दे रहा है, जिससे रहाणे की वापसी की राह मुश्किल नजर आती है. ऐसे में 2026 तक वह आधिकारिक तौर पर संन्यास की घोषणा कर सकते हैं.
4. मोहम्मद नबी
अफगानिस्तान के अनुभवी खिलाड़ी मोहम्मद नबी ने पहले ही संकेत दिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी उनका आखिरी वनडे टूर्नामेंट होगा. उन्होंने यह भी कहा था कि वह इसके बाद शायद एक साल और क्रिकेट खेलेंगे. इस लिहाज से 2026 का टी20 वर्ल्ड कप मोहम्मद नबी के इंटरनेशनल करियर का आखिरी सफर हो सकता है.
3. डेविड मिलर
डेविड मिलर 2010 से दक्षिण अफ्रीका के लिए खेल रहे हैं और उनके नाम 7,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन हैं. 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उनका वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया था. अब 2026 का टी20 वर्ल्ड कप उनके लिए देश को ट्रॉफी जिताने का आखिरी मौका हो सकता है, जिसके बाद वह संन्यास ले सकते हैं.
2. ग्लेन मैक्सवेल
37 साल के ग्लेन मैक्सवेल पहले ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. 2017 के बाद से उन्होंने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है और फिलहाल वह सिर्फ टी20 फॉर्मेट में खेल रहे हैं. 2026 का टी20 वर्ल्ड कप मैक्सवेल का आखिरी बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड 2028 की तैयारी के लिए युवाओं को मौका देना चाहेगा. ऐसे में मैक्सवेल को अपने करियर पर कठिन फैसला लेना पड़ सकता है.
1. सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव ने 2021 में डेब्यू किया और बहुत कम समय में टी20 टीम के कप्तान बन गए. उम्मीद है कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप में वह टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, लेकिन उनकी खराब फॉर्म चिंता का विषय है। पिछले 25 टी20 मैचों में सूर्या ने केवल 244 रन बनाए हैं और 2024 में बांग्लादेश सीरीज के बाद से उनके बल्ले से कोई अर्धशतक नहीं निकला है. अगर वह अपनी फॉर्म वापस नहीं पाते हैं, तो 2026 उनके करियर का आखिरी साल हो सकता है.