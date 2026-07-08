दुनिया के 5 क्रिकेटर्स, जिनसे भारतीय फैंस को है नफरत! किसी ने छीना वर्ल्ड कप, तो कोई करता था ‘नागिन डांस’

मुशफिकुर रहीम

बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम मैदान पर अपने खेल से ज्यादा आक्रामकता को लेकर चर्चा में रहे हैं. उन्होंने कई बार अपनी बचकाने और विवादित हरकतों से भारतीय फैंस को चिढ़ाने का काम किया है. साल 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ जीत के करीब पहुंचकर मुशफिकुर रहीम ने मैच खत्म होने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था. हालांकि उस मैच में भारत ने 1 रन से जीत हासिल की थी. इसके बाद जब उसी विश्व कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम वेस्टइंडीज से हारकर बाहर हो गई, तो मुशफिकुर रहीम ने सोशल मीडिया पर भारत की हार का जश्न मनाते हुए ट्वीट किया था. इतना ही नहीं, श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के बाद रहीम का नागिन डांस कोई कैसे भूल सकता है. इस हरकत से भी मुशफिकुर रहीम ने भारतीय फैंस के दिल में खूब नफरत बटोरी.