भारतीय धरती पर जन्मे, पर बने विदेशी खिलाड़ी! जानिए उन 5 क्रिकेटरों की कहानी; लिस्ट देख चौंक जाएंगे

5 Cricketers Born in India Played for Other Countries: भारतीय क्रिकेट ने दुनिया को कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्रिकेटर्स भी रहे जिनकी किस्मत भारत के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों की टीमों के साथ चमकी. भारत में जन्म लेने के बावजूद इन खिलाड़ियों ने विदेश का रुख किया और वहीं से टेस्ट क्रिकेट खेलने का सपना पूरा किया. इनमें कुछ ने रणजी ट्रॉफी में भी अपना हुनर दिखाया, जबकि बाद में दूसरे देशों की टेस्ट टीम का अहम हिस्सा बन गए.