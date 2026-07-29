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भारतीय धरती पर जन्मे, पर बने विदेशी खिलाड़ी! जानिए उन 5 क्रिकेटरों की कहानी; लिस्ट देख चौंक जाएंगे

5 Cricketers Born in India Played for Other Countries: भारतीय क्रिकेट ने दुनिया को कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्रिकेटर्स भी रहे जिनकी किस्मत भारत के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों की टीमों के साथ चमकी. भारत में जन्म लेने के बावजूद इन खिलाड़ियों ने विदेश का रुख किया और वहीं से टेस्ट क्रिकेट खेलने का सपना पूरा किया. इनमें कुछ ने रणजी ट्रॉफी में भी अपना हुनर दिखाया, जबकि बाद में दूसरे देशों की टेस्ट टीम का अहम हिस्सा बन गए. 


By: Preeti Rajput | Published: July 29, 2026 2:40:52 PM IST

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ईश सोढ़ी – न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड के लेग स्पिनर ईश सोढ़ी का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था. जब वह सिर्फ 4 साल के थे, तब उनका परिवार न्यूजीलैंड चला गया. इसके बाद उन्होंने वहीं क्रिकेट खेलना शुरू किया और न्यूजीलैंड की टीम में जगह बनाई. ईश सोढ़ी ने अपने करियर में 21 टेस्ट मैच खेले हैं और 58 विकेट हासिल किए हैं.

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के.एस. रणजीतसिंहजी – इंग्लैंड

भारत में जन्मे के.एस. रणजीतसिंहजी ने इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेला. उन्होंने 1896 से 1902 के बीच इंग्लैंड की ओर से 15 टेस्ट मैच खेले और 989 रन बनाए. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 24,692 रन दर्ज हैं.

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नासिर हुसैन – इंग्लैंड

नासिर हुसैन का जन्म चेन्नई में हुआ था. 7 साल की उम्र में वह अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए थे. उन्होंने 1990 से 2004 के बीच इंग्लैंड के लिए 96 टेस्ट मैच खेले और टीम की कप्तानी भी की. उनके पिता भी रणजी ट्रॉफी में खेल चुके थे.

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एजाज पटेल – न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर एजाज पटेल का जन्म मुंबई में हुआ था. वह गुजराती परिवार से ताल्लुक रखते हैं. एजाज ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचा था. वह दुनिया के उन तीन गेंदबाजों में शामिल हैं, जिन्होंने एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने का कारनामा किया है.

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रेक्स सेलर्स – ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के रेक्स सेलर्स का जन्म 1940 में गुजरात में हुआ था. 1948 में उनका परिवार ऑस्ट्रेलिया चला गया. उन्होंने 1964 में ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला. इस मैच में वह न तो रन बना सके और न ही कोई विकेट ले पाए.

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