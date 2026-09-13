अच्छे-अच्छों के पसीने छुड़ाने वाले बॉलीवुड के 5 खूंखार विलेन, असल जिंदगी में निकले ‘मजनू’; किसी ने गर्लफ्रेंड को भगाकर लिए 7 फेरे तो कोई पहली नजर में हुआ पानी-पानी!

5 Bollywood Villains Best Love Stories: बॉलीवुड के ये खूंखार विलेन, जिनके नाम से परदे पर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, असल जिंदगी में असली आशिक और बेहतरीन हमसफर साबित हुए हैं. गब्बर के खौफनाक अंदाज से लेकर मोगैंबो की दहाड़ और क्राइम मास्टर गोगो की हरकतों तक, इन कलाकारों ने अपनी फिल्मों से भले ही दिलों में डर पैदा किया हो, लेकिन इनकी अपनी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. परदे के पीछे इनके दिल इस तरीके से धड़के कि पर्सनल लाइफ में प्यार की बहार आ गई. फिर क्या? रियल लाइफ लव स्टोरीज की तरह कुर्बानियां, स्ट्रगल और एक मैजिकल ट्विस्ट के साथ विलेन्स ने खूबसूरत हसीनाओं को अपना जीवनसाथी बना लिया. बॉलीवुड के विलेन समान में कई ऐसी कहानियां छिपी हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे. आइए, आज जानते हैं बॉलीवुड के इन टॉप विलेन की रियल लाइफ की अनसुनी और दिलचस्प प्रेम कहानियां, जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह दिल को छू लेने वाली हैं.