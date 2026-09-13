अच्छे-अच्छों के पसीने छुड़ाने वाले बॉलीवुड के 5 खूंखार विलेन, असल जिंदगी में निकले ‘मजनू’; किसी ने गर्लफ्रेंड को भगाकर लिए 7 फेरे तो कोई पहली नजर में हुआ पानी-पानी!
5 Bollywood Villains Best Love Stories: बॉलीवुड के ये खूंखार विलेन, जिनके नाम से परदे पर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, असल जिंदगी में असली आशिक और बेहतरीन हमसफर साबित हुए हैं. गब्बर के खौफनाक अंदाज से लेकर मोगैंबो की दहाड़ और क्राइम मास्टर गोगो की हरकतों तक, इन कलाकारों ने अपनी फिल्मों से भले ही दिलों में डर पैदा किया हो, लेकिन इनकी अपनी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. परदे के पीछे इनके दिल इस तरीके से धड़के कि पर्सनल लाइफ में प्यार की बहार आ गई. फिर क्या? रियल लाइफ लव स्टोरीज की तरह कुर्बानियां, स्ट्रगल और एक मैजिकल ट्विस्ट के साथ विलेन्स ने खूबसूरत हसीनाओं को अपना जीवनसाथी बना लिया. बॉलीवुड के विलेन समान में कई ऐसी कहानियां छिपी हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे. आइए, आज जानते हैं बॉलीवुड के इन टॉप विलेन की रियल लाइफ की अनसुनी और दिलचस्प प्रेम कहानियां, जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह दिल को छू लेने वाली हैं.
5. अमजद खान
'शोले' के गब्बर यानी अमजद खान की लव स्टोरी जितनी खूबसूरत थी, उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वह दिल से पूरी तरह टूट चुके थे. जब उनके पहले बेटे शादाब का जन्म होने वाला था, तब अमजद भाई के पास अस्पताल का बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे. उन्होंने जिन प्रोड्यूसर्स की बुरे वक्त में मदद की थी, वक्त आने पर किसी ने उनका साथ नहीं दिया. ऐसे मुश्किल दौर में देव आनंद के भाई चेतन आनंद मसीहा बनकर आए और उन्होंने अमजद खान को 400 रुपये दिए, जिससे अस्पताल का बिल चुकाया जा सका और वह अपनी पत्नी सहला खान और बेटे को घर ला पाए.
4. अमरीश पुरी
'मोगैंबो' बनकर सभी पर हुकूमत चलाने वाले अमरीश पुरी की प्रेम कहानी किसी आम इंसान की तरह बेहद सिंपल लेकिन मजबूत थी. अमरीश जी जब दिल्ली में इंश्योरेंस कंपनी में क्लर्क थे, तब उनकी मुलाकात एक स्कूल टीचर उर्मिला से हुई. पंजाबी मुंडे और साउथ इंडियन लड़की का यह प्यार आसान नहीं था, दोनों तरफ के परिवारों ने रिश्ता ठुकरा दिया था. लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और 1950 के दशक में शादी कर ली. अमरीश अक्सर गर्व से कहते थे कि, 'मैं हीरो बनूं या ना बनूं, इस घर की हीरो तो मेरी बीवी ही है.'
3. बोमन ईरानी
खलनायक और कॉमिक दोनों किरदारों में जान डालने वाले बोमन ईरानी की लव स्टोरी सीधे किसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जैसी है. बोमन अपनी वेफर की दुकान पर बैठे थे, तभी जेनोबिया अंदर आईं और पहली ही नजर में बोमन अपना दिल हार बैठे. जेनब अक्सर दुकान पर आने लगीं और फिर लंबी फोन पर बातें शुरू हुईं. एक दिन जब दोनों पहली डेट पर गए, तो ऑर्डर देने से पहले ही बोमन ने अचानक शादी के लिए प्रपोज कर दिया. जेनब ने इग्नोर करने के लिए कहा कि शायद बारिश हो रही है मैं छतरी भूल गई, जबकि वो खाना पकने की आवाज थी. उस पल बोमन समझ गए कि इनकी जिंदगी में कभी हंसी-मजाक की कमी नहीं होने वाली!
2. कबीर बेदी
अपनी खतरनाक और दमदार एक्टिंग से स्क्रीन पर छा जाने वाले कबीर बेदी की पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही. उन्होंने चार शादियां कीं और उनकी पहली शादी जानी-मानी ओडिसी डांसर प्रोतिमा बेदी से हुई थी. बच्चों के साथ परिवार को जोड़े रखने और अपनी पर्सनल आजादी बरकरार रखने के लिए इस कपल ने 'ओपन मैरिज' का चौंकाने वाला रास्ता चुना था. हालांकि, यह तरीका लंबे समय तक नहीं चल पाया और आखिरकार उनका रिश्ता टूट गया, जो आज भी काफी चर्चा का विषय रहता है.
1. शक्ति कपूर
क्राइम मास्टर गोगो यानी शक्ति कपूर की लव स्टोरी में बॉलीवुड का फुल भरा पड़ा है. जब शक्ति कपूर पहले से ही इंडस्ट्री में नाम बना रहे थे, तब उनकी मुलाकात दिग्गज अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे की बहन और बाल कलाकार शिवंगी से हुई. दोनों में प्यार तो हो गया, लेकिन शक्ति कपूर को डर था कि शिवंगी के पास आ रहे बड़े फिल्मी ऑफर उनकी लव लाइफ में रुकावट बन जाएंगे. शक्ति के कहने पर शिवंगी ने अपना चमकता हुआ फिल्मी करियर सिर्फ प्यार के खातिर छोड़ दिया और परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली. आज 4 दशक बीत जाने के बाद भी शक्ति अपनी पत्नी के इस बड़े त्याग के लिए हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करते हैं.