सुपरस्टार पिता, लेकिन फ्लॉप बेटे! बॉलीवुड में नहीं चल पाया 5 स्टार किड्स का जादू; एक तो है डिस्को डांसर का लड़का
Bollywood Superstars: यह जरूरी नहीं है कि किसी नामी शख्सियत का बेटा भी वैसा ही काम कर पाए, जैसा उसके पिता ने किया है. ऐसा हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी देखने को मिला है. कई ऐसे सुपरस्टार्स हैं, जिनको दर्शकों ने पलकों पर बिठा कर रखा. लेकिन उनके बेटे महाफ्लॉप निकले. इस लिस्ट में कई दिग्गज अभिनेता शामिल हैं. चलिए जानते हैं उनके बारे में.
सुनील आनंद
बॉलीवुड के 'एवरग्रीन हीरो' कहे जाने वाले देव आनंद ने अपने शानदार अभिनय और अनोखे अंदाज से हिंदी सिनेमा में अलग पहचान बनाई. 'गाइड', 'ज्वेल थीफ' और 'हरे रामा हरे कृष्णा' जैसी कई यादगार फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में शामिल कर दिया. वहीं, उनके बेटे सुनील आनंद ने साल 1984 में फिल्म 'आनंद और आनंद' से बॉलीवुड में कदम रखा. इस फिल्म का निर्देशन खुद देव आनंद ने किया था, इसलिए इससे काफी उम्मीदें थीं. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी. इसके बाद सुनील आनंद की 'कार थीफ' और 'मैं तेरे लिए' जैसी फिल्में भी दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाईं.
कुमार गौरव
'जुबली कुमार' के नाम से मशहूर राजेंद्र कुमार 1960 और 70 के दशक के सबसे सफल अभिनेताओं में गिने जाते थे. उनकी लगातार सिल्वर जुबली हिट फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का बड़ा सितारा बना दिया. उनके बेटे कुमार गौरव ने साल 1981 में फिल्म 'लव स्टोरी' से बॉलीवुड में शानदार शुरुआत की. यह फिल्म सुपरहिट रही और कुमार गौरव रातोंरात स्टार बन गए. हालांकि, उनकी यह सफलता लंबे समय तक कायम नहीं रह सकी.
तुषार कपूर
'जंपिंग जैक' के नाम से मशहूर जीतेंद्र 70 और 80 के दशक के हिंदी सिनेमा के बड़े सुपरस्टार रहे. उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दीं. उनके बेटे तुषार कपूर ने साल 2001 में 'मुझे कुछ कहना है' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. फिल्म सफल रही, लेकिन इसके बाद वह बतौर लीड हीरो अपनी पहचान कायम नहीं रख सके. हालांकि, 'गोलमाल' फ्रेंचाइजी में उनकी कॉमिक भूमिका को काफी पसंद किया गया, फिर भी वह अपने पिता जैसी स्टारडम हासिल नहीं कर पाए.
मिमोह चक्रवर्ती
'डिस्को डांसर' से देशभर में पहचान बनाने वाले मिथुन चक्रवर्ती हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय सितारों में रहे हैं. उनके बेटे महाक्षय चक्रवर्ती, जिन्हें मिमोह के नाम से भी जाना जाता है, ने साल 2008 में फिल्म 'जिमी' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. हालांकि, उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई. इसके बाद भी कई फिल्मों में काम करने के बावजूद मिमोह दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान नहीं बना सके. एक दशक से अधिक समय तक उन्हें कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं मिली और वह अपने पिता जैसी सफलता हासिल नहीं कर पाए.
पुरु राज कुमार
अपनी दमदार आवाज़ और "जानी" जैसे मशहूर डायलॉग्स के लिए जाने जाने वाले राज कुमार हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में गिने जाते हैं. उन्होंने 'वक्त', 'पाकीज़ा' और 'सौदागर' जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया. उनके बेटे पुरु राज कुमार ने साल 1996 में फिल्म 'बाल ब्रह्मचारी' से बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन यह फिल्म सफल नहीं रही. इसके बाद 'मिशन कश्मीर', 'एलओसी कारगिल' और 'हमारा दिल आपके पास है' जैसी फिल्मों में नजर आने के बावजूद वह बतौर लीड हीरो अपनी पहचान नहीं बना सके और धीरे-धीरे फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गए.