सुपरस्टार पिता, लेकिन फ्लॉप बेटे! बॉलीवुड में नहीं चल पाया 5 स्टार किड्स का जादू; एक तो है डिस्को डांसर का लड़का

सुनील आनंद

बॉलीवुड के 'एवरग्रीन हीरो' कहे जाने वाले देव आनंद ने अपने शानदार अभिनय और अनोखे अंदाज से हिंदी सिनेमा में अलग पहचान बनाई. 'गाइड', 'ज्वेल थीफ' और 'हरे रामा हरे कृष्णा' जैसी कई यादगार फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में शामिल कर दिया. वहीं, उनके बेटे सुनील आनंद ने साल 1984 में फिल्म 'आनंद और आनंद' से बॉलीवुड में कदम रखा. इस फिल्म का निर्देशन खुद देव आनंद ने किया था, इसलिए इससे काफी उम्मीदें थीं. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी. इसके बाद सुनील आनंद की 'कार थीफ' और 'मैं तेरे लिए' जैसी फिल्में भी दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाईं.