जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, 5 बॉलीवुड सितारे, जिनकी हाइट उनकी पत्नियों से लगती है छोटी

सैफ अली खान - करीना कपूर

सैफ अली खान और करीना कपूर खान की हाइट भी बहुत हद तक बराबर लगती है. लेकिन इनकी हाइट में चंद इंचों का अंतर है, जिससे लगता इनकी लंबाई सेम है. आपको बता दें कि एक ओर जहां सैफ अली खान की लंबाई लगभग 5 फीट 7 इंच है. वहीं, करीना कपूर खान 5 फिट 4 इंच की हैं.