जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, 5 बॉलीवुड सितारे, जिनकी हाइट उनकी पत्नियों से लगती है छोटी
Bollywood Couples: बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसे दिग्गज सितारे हैं, जिनकी पत्नियां उनसे हाइट में छोटी हैं या छोटी लगती हैं. हालांकि, उन एक्टर्स ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है. चलिए जानते हैं उन चर्चित नामों के बारे में.
रणवीर सिंह-दीपिका पादुकोण
बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की हाइट काफी सेम लगती हैं. कई बार तो देखने में भी ऐसा भी लगा कि दीपिका, रणवीर से लंबी हैं. लेकिन आपको बता दें कि जहां रणवीर सिंह की हाइट 5'11 और दीपिका पादुकोण की हाइट 5'8 है. देखने में दोनों की लंबाई सेम ही लगती है.
सैफ अली खान - करीना कपूर
सैफ अली खान और करीना कपूर खान की हाइट भी बहुत हद तक बराबर लगती है. लेकिन इनकी हाइट में चंद इंचों का अंतर है, जिससे लगता इनकी लंबाई सेम है. आपको बता दें कि एक ओर जहां सैफ अली खान की लंबाई लगभग 5 फीट 7 इंच है. वहीं, करीना कपूर खान 5 फिट 4 इंच की हैं.
राजपाल यादव- राधा यादव
बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की हाइट 5 फीट 2 इंच है, जबकी उनकी पत्नी राधा यादव की हाइट5 फीट 3 इंच है. राजपाल यादव की पत्नी उनसे लंबी हैं.
शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की लंबाई लगभग एक जैसी है. दोनों की लंबाई लगभग बराबर लगती है. लेकिन आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी की हाइट 5 फिट 7 इंच हैं, वहीं राज कुंद्रा की हाइट 5 फिट 10 इंच है.
सोनम कपूर-आनंद आहूजा
सोनम कपूर की लंबाई 5'9 है, जबकि उनके पति आनंद आहूजा की लंबाई भी 5'9 है. देखने में लगता है कि सोनम कपूर हाइट में अपने पति से लंबी हैं.