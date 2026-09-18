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किसी की पाई बाथटब में लाश तो किसी ने लगाई छत से छलांग! Sushant Singh ही नहीं, इन Bollywood एक्ट्रेस की भी नहीं सुलझी Death Mystery

Bollywood Actresses Death Mystery: 90s फिल्मों की अभिनेत्रियां आज भी लोगों के दिलों में घर कर बैठी हैं. उनकी अदाएं और जबरदस्त एक्टिंग के कारण लोग आज भी दिव्या भारती, मीना कुमारी जैसी एक्ट्रेस को याद करते हैं. वहीं सुशांत सिंह की मौत के बाद हर कोई आज भी ये सोचने पर मजबूर है कि ये हत्या थी या फिर आत्महत्या? हाल ही में एक बार फिर सुशांत की मौत पर सवाल उठने लगे है. कहा जाता है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो उस दौरान वो बुलंदियों पर थे. वहीं आज हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिनकी मौत आज भी रहस्मय है. बता दें कि बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार रहे हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनकी अचानक और कई बार रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत ने उनके प्रशंसकों को गहरा सदमा दिया. इन कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से हमें खूब मनोरंजन दिया और आज भी उनकी यादें और फिल्में हमारे बीच जीवित हैं.


By: Heena Khan | Published: September 18, 2026 1:04:49 PM IST

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90s bollywood actress - Photo Gallery
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मीना कुमारी

पाकीज़ा फिल्म की रिलीज़ के तीन हफ्ते बाद अत्यधिक शराब की लत से हुए लिवर सिरोसिस के कारण 38 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ. पति से अलगाव के बाद वे डिप्रेशन में थीं और अंतिम समय में अस्पताल का बिल भरने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे.

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स्मिता पाटिल

बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के दो हफ्ते बाद डिलीवरी संबंधी जटिलताओं (कॉम्प्लिकेशंस) के कारण 31 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई. हालांकि, बाद में निर्देशक मृणाल सेन ने आरोप लगाया था कि उनकी मौत की असल वजह बहुत बड़ी मेडिकल लापरवाही थी.

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दिव्या भारती

अपने वर्सोवा स्थित अपार्टमेंट की पाँचवीं मंज़िल से नीचे गिरने के कारण मात्र 19 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया. उनके गिरने की असली वजह चाहे वह दुर्घटनावश नशे में गिरना था या किसी का धक्का देना कभी पूरी तरह साफ नहीं हो सकी.

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जिया खान

जून 2013 में वे अपने जुहू स्थित अपार्टमेंट में मृत पाई गई थीं और पुलिस को उनके द्वारा लिखा गया छह पन्नों का सुसाइड नोट मिला था. उनकी माँ राबिया खान ने इस आत्महत्या पर सवाल उठाए, जिसके बाद उनके बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा.

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श्रीदेवी

दुबई के एक होटल में बाथटब में गलती से डूबने (एक्सीडेंटल ड्रॉउनिंग) के कारण 54 वर्ष की उम्र में उनकी अचानक मृत्यु हो गई. शुरुआत में उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई थी, लेकिन बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट में बाथटब में डूबने की पुष्टि हुई.

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