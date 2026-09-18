किसी की पाई बाथटब में लाश तो किसी ने लगाई छत से छलांग! Sushant Singh ही नहीं, इन Bollywood एक्ट्रेस की भी नहीं सुलझी Death Mystery

Bollywood Actresses Death Mystery: 90s फिल्मों की अभिनेत्रियां आज भी लोगों के दिलों में घर कर बैठी हैं. उनकी अदाएं और जबरदस्त एक्टिंग के कारण लोग आज भी दिव्या भारती, मीना कुमारी जैसी एक्ट्रेस को याद करते हैं. वहीं सुशांत सिंह की मौत के बाद हर कोई आज भी ये सोचने पर मजबूर है कि ये हत्या थी या फिर आत्महत्या? हाल ही में एक बार फिर सुशांत की मौत पर सवाल उठने लगे है. कहा जाता है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो उस दौरान वो बुलंदियों पर थे. वहीं आज हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिनकी मौत आज भी रहस्मय है. बता दें कि बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार रहे हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनकी अचानक और कई बार रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत ने उनके प्रशंसकों को गहरा सदमा दिया. इन कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से हमें खूब मनोरंजन दिया और आज भी उनकी यादें और फिल्में हमारे बीच जीवित हैं.