बिना पति के ही मां बन गईं बॉलीवुड की 5 हसीनाएं… एक के पति ने तो बच्चे की पैदाईश से पहले छोड़ा देश, तो किसी 24 की उम्र में लड़ी कानूनी लड़ाई!

5 Bollywood Actress Chose Motherhood Without Marriage: बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में मदरहुड को हमेशा शादी के बंधन से जोड़कर देखा जाता रहा है. कलाकारों का सोचना है कि मां बनने के बाद करियर ढ़लान पर आ जाता है लेकिन ग्लैमर इंडस्ट्री की इन 5 बेबाक हसीनाओं ने समाज के दस्तूरों को ठेंगा दिखाते हुए बिना शादी के मां बनने का सबसे फैसला किया. नीना गुप्ता से लेकर सुष्मिता सेन, रवीना टंडन, कल्कि कोचलिन और इलियाना डिक्रूज तक, इन सभी हसीनाओं ने अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की मिसाल पेश की. जहां किसी ने 80 के दशक में विदेशी क्रिकेटर के साथ बिना शादी के बच्चे को जन्म देकर पूरे देश में तहलका मचा दिया, तो किसी ने बहुत कम उम्र में सिंगल मदर बनकर गोद लेने का इतिहास रच दिया. वहीं कुछ ने लिव-इन या बिना पार्टनर के नाम का खुलासा किए मां बनने के सफर को गर्व से अपनाया. समाज के तानों, आलोचनाओं और कानूनी लड़ाइयों की परवाह किए बिना इन अदाकाराओं ने जो कदम उठाया, उसने हर किसी को सख्ते में डाल दिया. आइए जानते हैं इन पांच दमदार हसीनाओं की जिंदगी के उन पन्नों के बारे में, जिन्होंने बिना शादी के मां बनकर बॉलीवुड की नींव हिला दी थी.