  • Home>
  • Gallery»
  • बिना पति के ही मां बन गईं बॉलीवुड की 5 हसीनाएं… एक के पति ने तो बच्चे की पैदाईश से पहले छोड़ा देश, तो किसी 24 की उम्र में लड़ी कानूनी लड़ाई!

बिना पति के ही मां बन गईं बॉलीवुड की 5 हसीनाएं… एक के पति ने तो बच्चे की पैदाईश से पहले छोड़ा देश, तो किसी 24 की उम्र में लड़ी कानूनी लड़ाई!

5 Bollywood Actress Chose Motherhood Without Marriage: बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में मदरहुड को हमेशा शादी के बंधन से जोड़कर देखा जाता रहा है. कलाकारों का सोचना है कि मां बनने के बाद करियर ढ़लान पर आ जाता है लेकिन ग्लैमर इंडस्ट्री की इन 5 बेबाक हसीनाओं ने समाज के दस्तूरों को ठेंगा दिखाते हुए बिना शादी के मां बनने का सबसे फैसला किया. नीना गुप्ता से लेकर सुष्मिता सेन, रवीना टंडन, कल्कि कोचलिन और इलियाना डिक्रूज तक, इन सभी हसीनाओं ने अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की मिसाल पेश की. जहां किसी ने 80 के दशक में विदेशी क्रिकेटर के साथ बिना शादी के बच्चे को जन्म देकर पूरे देश में तहलका मचा दिया, तो किसी ने बहुत कम उम्र में सिंगल मदर बनकर गोद लेने का इतिहास रच दिया. वहीं कुछ ने लिव-इन या बिना पार्टनर के नाम का खुलासा किए मां बनने के सफर को गर्व से अपनाया. समाज के तानों, आलोचनाओं और कानूनी लड़ाइयों की परवाह किए बिना इन अदाकाराओं ने जो कदम उठाया, उसने हर किसी को सख्ते में डाल दिया. आइए जानते हैं इन पांच दमदार हसीनाओं की जिंदगी के उन पन्नों के बारे में, जिन्होंने बिना शादी के मां बनकर बॉलीवुड की नींव हिला दी थी.


By: Kajal Jain | Published: September 7, 2026 6:39:43 PM IST

Follow us on
Google News
नीना गुप्ता - Photo Gallery
1/5

5. नीना गुप्ता

भारतीय सिनेमा में बिना शादी के मां बनने की मिसाल कायम करने वाली सबसे पहली एक्ट्रेस नीना गुप्ता थीं. 1980 के दशक के आखिर में वेस्टइंडीज के मशहूर क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ अपने रिश्ते और प्रेग्नेंसी को लेकर उन्होंने समाज के खिलाफ जाकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया. विवियन पहले से ही शादीशुदा थे, इसके बावजूद नीना ने तमाम मुश्किलों और परिवार के विरोध के बीच अपनी बेटी मसाबा गुप्ता को जन्म दिया. हालांकि उनके पिता ने उनका पूरा साथ दिया, लेकिन उस दौर में उनका यह कदम ऐसा था जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था.ॉ

You Might Be Interested In
सुष्मिता सेन - Photo Gallery
2/5

4. सुष्मिता सेन

पूर्व मिस यूनिवर्स और दिग्गज एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने अपनी शर्तों पर जिंदगी जीकर यह साबित कर दिया कि मां बनने के लिए पति का होना जरूरी नहीं है. उन्होंने साल 2000 में, जब उनकी उम्र महज 24 साल थी, बिना शादी के पहली बेटी रेने को गोद लेकर सिंगल मदर बनने का फैसला लिया. इसके लिए उन्हें कड़े कानूनी संघर्षों का सामना करना पड़ा क्योंकि उस वक्त देश का कानून एक सिंगल महिला को बच्चा गोद लेने की इजाजत नहीं देता था. बाद में साल 2010 में उन्होंने अपनी दूसरी बेटी अलीशा को भी गोद लिया और अकेले दम पर दोनों की बेहतरीन परवरिश की.

रवीना टंडन - Photo Gallery
3/5

3. रवीना टंडन

90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस रवीना टंडन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने से पहले ही एक ऐसा मिसाल कायम किया जो आज भी हैरान करता है. महज 21 साल की अविवाहित उम्र में उन्होंने दो छोटी बच्चियों- पूजा और छाया को गोद लेने का फैसला किया. इंडस्ट्री के लोगों ने उनकी इस बात पर काफी आलोचना की और सवाल उठाए, लेकिन रवीना ने किसी की परवाह नहीं की. उन्होंने अपनी शादी से पहले दोनों बेटियों को एक मां का प्यार दिया और बाद में अपने बच्चों की तरह ही उन्हें बराबर का हक और सम्मान दिया.

You Might Be Interested In
कल्कि कोचलिन - Photo Gallery
4/5

2. कल्कि कोचलिन

'ये जवानी है दीवानी' फेम एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन ने समाज के बंधनों को तोड़कर अपनी अलग राह चुनी. फिल्ममेकर अनुराग कश्यप से तलाक के बाद कल्कि की जिंदगी में इजरायली पेंटर गाय हर्शबर्ग आए. दोनों ने शादी करने के बजाय लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया और साल 2020 में कल्कि ने अपनी बेटी को जन्म दिया. उन्होंने अपनी इस पूरी प्रेगनेंसी और मदरहुड के सफर को खुलकर फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसने एक नई बहस छेड़ दी थी.

You Might Be Interested In
इलियाना डिक्रूज - Photo Gallery
5/5

1. इलियाना डिक्रूज

बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा. साल 2023 में जब उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान किया, तो हर कोई हैरान रह गया क्योंकि उन्होंने बिना शादी किए मां बनने का रास्ता चुना था. सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इलियाना ने अपने बच्चे के पिता के नाम का खुलासा करने से साफ इनकार कर दिया और पूरी गोपनीयता के साथ सिंगल मदर के रूप में अपने इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाया, जिसने इंटरनेट पर जमकर सुर्खियां बटोरी थीं.

Tags:
bollywood actress
बिना पति के ही मां बन गईं बॉलीवुड की 5 हसीनाएं… एक के पति ने तो बच्चे की पैदाईश से पहले छोड़ा देश, तो किसी 24 की उम्र में लड़ी कानूनी लड़ाई! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बिना पति के ही मां बन गईं बॉलीवुड की 5 हसीनाएं… एक के पति ने तो बच्चे की पैदाईश से पहले छोड़ा देश, तो किसी 24 की उम्र में लड़ी कानूनी लड़ाई! - Photo Gallery
बिना पति के ही मां बन गईं बॉलीवुड की 5 हसीनाएं… एक के पति ने तो बच्चे की पैदाईश से पहले छोड़ा देश, तो किसी 24 की उम्र में लड़ी कानूनी लड़ाई! - Photo Gallery
बिना पति के ही मां बन गईं बॉलीवुड की 5 हसीनाएं… एक के पति ने तो बच्चे की पैदाईश से पहले छोड़ा देश, तो किसी 24 की उम्र में लड़ी कानूनी लड़ाई! - Photo Gallery
बिना पति के ही मां बन गईं बॉलीवुड की 5 हसीनाएं… एक के पति ने तो बच्चे की पैदाईश से पहले छोड़ा देश, तो किसी 24 की उम्र में लड़ी कानूनी लड़ाई! - Photo Gallery