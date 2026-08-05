सारा अली खान से मौनी रॉय तक, महादेव की भक्ति में लीन रहती हैं ये 5 बॉलीवुड हसीनाएं; देखें लिस्ट

Actresses Who Devotee of Lord Shiva: सावन का महीन शुरू हो चुका है. सोमवार के दिन लोग महादेव के प्रति गहरी आस्था दिखाते हैं और उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का आशीर्वाद मांगते हैं. बॉलीवुड में भी कई ऐसी हसीनाएं हैं, जो भोलेनाथ की परम भक्त हैं. इसका अंदाजा उनके पोस्ट से दिखता है. चलिए जानते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में, जो भगवान शिव के प्रति गहरकी आस्था रखती हैं. देखें लिस्ट.