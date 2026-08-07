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भीगी साड़ी, कातिलाना अदाएं… जब बारिश में भीगीं हसीनाएं तो बढ़ गई धड़कनें; 5 एक्ट्रेसेस जिनके रेन डांस से मचा दिया था बवाल

Bollywood Actresses Rain Song in Saree: इन दिनों सावन का महीना चल रहा है. और खूब बारिश हो रही है. इस मौके पर अक्सर लोगों को बारिश के गाने याद आने लगते हैं. बॉलीवुड के कई ऐसे बारिश के गाने हैं, जिनमें एक्ट्रेसेस ने साड़ी पहन डांस किया था. चलिए जानते हैं उन हसीनाओं के बारे में.


By: Kamesh Dwivedi | Published: August 7, 2026 2:05:45 PM IST

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katrina kaif in gale lag ja - Photo Gallery
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कैटरीना कैफ

साल 2009 में फिल्म 'दे दना दन' का गाना 'गले लग जा' रिलीज हुआ था, जिसे बारिश और झरने में फिल्माया गया था. इस गाने में कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार ने डांस किया था. कैटरीना ने नारंगी रंग की साड़ी पहन पानी में आग लगाने का काम किया था.

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रवीना टंडन

रवीना टंडन ने फिल्म 'मोहरा' में अपने मशहूर गाने "टिप टिप बरसा पानी" पर ऑरेंज शिफॉन साड़ी और डीप नेक वाले फ्रिल स्लीव्स ब्लाउज में डांस करके खूब चर्चा बटोरी थीं. उनका यह गाना आज भी सबसे आइकॉनिक रेन डांस गानों में से एक है. इस गाने को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था. इसमें रवीना टंडन के साथ अक्षय कुमार नजर आए थे.

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करीना कपूर

आमिर खान की बहुचर्चित फिल्म '3 इडियट्स' के गाने "ज़ूबी डूबी" में करीना कपूर ऑरेंज साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. इस गाने में एक्ट्रेस ने शानदार डांस किया था.

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श्रीदेवी

फिल्म 'मिस्टर इंडिया' का गाना "काटे नहीं कटते" काफी प्रसिद्ध हुआ था. इस गाने में श्रीदेवी ने नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी. यह गाना उस दौर का सबसे हॉट रोमांटिक रेन डांस गाना बन गया था. इस फिल्म में अनिल कपूर मुख्य भूमिका में थे.

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सुष्मिता सेन

फिल्म 'मैंने प्यार क्यों किया' के गाने "लगा लगा लगा रे" में सुष्मिता सेन के हॉट रेन डांस को कैसे भुलाया जा सकता है. इस गाने में उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ ऑरेंज साड़ी पहनी थी. इस गाने को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था. गाने में एक्ट्रेस संग सलमान खान भी नजर आए थे.

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actresses rain dance in sareekatrina kaifraveena tandon
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