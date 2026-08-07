भीगी साड़ी, कातिलाना अदाएं… जब बारिश में भीगीं हसीनाएं तो बढ़ गई धड़कनें; 5 एक्ट्रेसेस जिनके रेन डांस से मचा दिया था बवाल

रवीना टंडन

रवीना टंडन ने फिल्म 'मोहरा' में अपने मशहूर गाने "टिप टिप बरसा पानी" पर ऑरेंज शिफॉन साड़ी और डीप नेक वाले फ्रिल स्लीव्स ब्लाउज में डांस करके खूब चर्चा बटोरी थीं. उनका यह गाना आज भी सबसे आइकॉनिक रेन डांस गानों में से एक है. इस गाने को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था. इसमें रवीना टंडन के साथ अक्षय कुमार नजर आए थे.