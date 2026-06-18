नाम से कहीं आप भी तो धोखे में नहीं! हिंदू नहीं, मुस्लिम हैं बॉलीवुड की 5 अभिनेत्रियां; इंडस्ट्री पर किया राज़
Bollywood Muslim Actresses Famous As Hindu: बॉलीवुड में ऐसी कई अभिनेत्रियां हुईं या हैं, जिनके नाम सुनकर लगते हैं कि वो हिंदू हैं. लेकिन असल में वो मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं. इन हसीनाओं ने अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बना लिया था. लेकिन क्या आपको इनके हिंदू नाम के पीछे की कहानी पता है? चलिए जानते हैं और कौन सी एक्ट्रेसेस इस लिस्ट में हैं शामिल.
मीना कुमारी
मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था. अभिनेत्री को मीना कुमारी नाम फिल्म निर्माता विजय भट्ट ने दिया था. साल 1939 में एक्ट्रेस को फिल्म 'लेदरफेस' में छह साल की बच्ची के रूप में कास्ट किया गया. यहीं से वह दर्शकों के बीच बेबी मीना से चर्चित हो गईं. इसके बाद एक्ट्रेस ने बाद में अपना मीना कुमारी ही रख लिया.
नरगिस
बॉलीवुड अभिनेत्री नरगिस, सबसे प्रतिभाशाली एक्ट्रेसेस में से एक थीं. अभिनेता सुनील दत्त से शादी से पहले उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था और फातिमा राशिद से निर्मला दत्त बन गईं थीं. हालांकि, वह दर्शकों के बीच नरगिस के नाम से ही जानी जाती थीं.
मधुबाला
बॉलीवुड अभिनेत्री मधुबाला का असली नाम मुमताज बेगम था, जिन्होंने पचास और साठ के दशक में अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों को दीवाना बना दिया था. बॉलीवुड में आते ही उन्होंने अपना नाम बदलकर मधुबाला रख लिया था. मधुबाला को उनकी असली पहचान 1947 में आई फिल्म 'नीलकमल' से मिली.
तब्बू
बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री तब्बू का नाम सुन लगता है कि वो हिंदू हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. उनका असली नाम तबसुम फातिमा हाशमी हैं, जो मुस्लिम परिवार से आती हैं. तब्बू नाम एक्ट्रेस को देवानंद दिया था. अभिनेत्री ने 1985 में फिल्म 'हम नौजवान' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. आज वह मशहूर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हैं.
रीना रॉय
बॉलीवुड अभिनेत्री रीना रॉय भी एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं. रीना रॉय का असली नाम सायरा अली है. उन्होंने 1972 में फिल्म 'नीड' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. बताया जाता है कि बॉलीवुड में कदम रखते ही सायरा अली ने अपना नाम बदलकर रीना रॉय रख लिया था. इसके बाद उन्हें खूब शोहरत और पहचान मिली.