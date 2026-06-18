नाम से कहीं आप भी तो धोखे में नहीं! हिंदू नहीं, मुस्लिम हैं बॉलीवुड की 5 अभिनेत्रियां; इंडस्ट्री पर किया राज़

Bollywood Muslim Actresses Famous As Hindu: बॉलीवुड में ऐसी कई अभिनेत्रियां हुईं या हैं, जिनके नाम सुनकर लगते हैं कि वो हिंदू हैं. लेकिन असल में वो मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं. इन हसीनाओं ने अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बना लिया था. लेकिन क्या आपको इनके हिंदू नाम के पीछे की कहानी पता है? चलिए जानते हैं और कौन सी एक्ट्रेसेस इस लिस्ट में हैं शामिल.