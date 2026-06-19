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5 बड़े एक्टर, जिनकी मां थी मुस्लिम और पिता हिंदू, किस धर्म को मानते हैं ये सुपरस्टार?

Bollywood Actors with Muslim Mother and Hindu Father: बॉलीवुड में चमक-दमक और नामी चेहरों की जिंदगी के पीछे कई ऐसी कहानियां छिपी हुई हैं, जो बड़े पर्दे पर आई फिल्मों से भी दिलचस्प हैं. कुछ सितारों ने अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री में दबदबा बनाया और वे काफी मशहूर भी हुए. हालांकि उनकी परवरिश और परिवार भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहे. आज हम आपको कुछ ऐसे एक्टर्स की जिंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मां मुस्लिम थीं और पिता हिंदू थे. दो धर्मों में पले-बढ़े एक्टर्स ने अपनी जिंदगी में सर्वधर्म को चुना. 


By: Hasnain Alam | Last Updated: June 19, 2026 11:58:09 AM IST

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संजय दत्त - Photo Gallery
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संजय दत्त

सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड में अलग पहचान बनाने वाले संजय दत्त की. संजय दत्त की मां नरगिस एक फेमस एक्ट्रेस थीं. उनका नाम नरगिस था और वे मुस्लिम समुदाय से थीं. वहीं उनके पिता सुनील दत्त एक फेमस एक्टर थे और हिंदू धर्म से आते थे. ऐसे में संजय दत्त परिवार की मिली-जुली विरासत में पले-बढ़े हैं. वे हिंदू धर्म मानते हैं और देवी-देवताओं में विश्वास रखते हैं.

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शाहिद कपूर

दूसरे एक्टर हैं शाहिद कपूर. शाहिद कपूर की मां निलिमा अजीम एक मुस्लिम परिवार से आती हैं. वहीं उनके पिता पंकज कपूर हिंदू समुदाय से आते हैं. वहीं शाहिद कपूर खुले माहौल में पले-बढ़े हैं और दोनों धर्मों का सम्मान करते हैं लेकिन वे आध्यात्मिकता में ज्यादा विश्वास रखते हैं.

ईशान खट्टर - Photo Gallery
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ईशान खट्टर

एक्टर ईशान खट्टर शाहिद कपूर के छोटे भाई हैं. उनकी मां नीलिमा अजीम मुस्लिम समुदाय से आती हैं और उनके पिता राज्श खट्टर एक एक्टर हैं और हिंदू धर्म से आते हैं. ईशान खट्टर सभी धर्मों को मानते हैं. उनका मानना है कि इंसानियत ही सर्वोपरि है.

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एक्ट्रेस आयशा टाकिया

एक्ट्रेस आयशा टाकिया की मां मुस्लिम समुदाय से आती हैं. उनका नाम फरीदा है. वहीं उनके पिता का नाम निशित टाकिया है, जो हिंदू धर्म से आते हैं. एक्ट्रेस सभी धर्मों को मानती हैं और अपने पिता का सरनेम इस्तेमाल करती हैं.

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एक्ट्रेस आशा पारेख

एक्ट्रेस आशा पारेख की मां का नाम सलमा था और वे बोहरा मुस्लिम परिवार से आती थीं. वहीं उनके पिता का नाम बच्चुभाई पारेख था, जो एक गुजराती हिंदू परिवार से थे. वे खुद को आध्यात्मिक व्यक्ति मानती हैं और सभी धर्मों को बराबर मानती हैं.

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Ishan Khattarsanjay duttShahid Kapoor
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