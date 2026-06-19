5 बड़े एक्टर, जिनकी मां थी मुस्लिम और पिता हिंदू, किस धर्म को मानते हैं ये सुपरस्टार?

Bollywood Actors with Muslim Mother and Hindu Father: बॉलीवुड में चमक-दमक और नामी चेहरों की जिंदगी के पीछे कई ऐसी कहानियां छिपी हुई हैं, जो बड़े पर्दे पर आई फिल्मों से भी दिलचस्प हैं. कुछ सितारों ने अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री में दबदबा बनाया और वे काफी मशहूर भी हुए. हालांकि उनकी परवरिश और परिवार भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहे. आज हम आपको कुछ ऐसे एक्टर्स की जिंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मां मुस्लिम थीं और पिता हिंदू थे. दो धर्मों में पले-बढ़े एक्टर्स ने अपनी जिंदगी में सर्वधर्म को चुना.