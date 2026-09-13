किसी ने खुद को कहा तांत्रिक, तो किसी ने 150 बॉडीगार्ड होने का किया दावा; बिग बॉस के 5 कंटेस्टेंट्स, जिन्होंने खूब बढ़ा-चढ़ाकर सुनाई बातें

Bigg Boss Exaggerated Contestants: इन दिनों बिग बॉस 20 खूब ट्रेंड हो रहा है. सभी कंटेस्टेंटस अपने-अपने अंदाज में खेल रहे हैं. आज हम आपको बिग बॉस के इतिहास उन प्रतियोगियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने शो के दौरान खूब झूठ बोले और बातें बढ़ा-चढ़ाकर बताई. इस वजह से वह जब तक रहे लोगों के बीच चर्चा का केंद्र रहे. एक कंटेस्टेंट ने बताया कि उसके पास कई फैक्ट्रियां और वह करीब 1000 साड़ी शो में लेकर आई है. चलिए जानते हैं उन प्रतियोगियों के नाम.