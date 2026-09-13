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किसी ने खुद को कहा तांत्रिक, तो किसी ने 150 बॉडीगार्ड होने का किया दावा; बिग बॉस के 5 कंटेस्टेंट्स, जिन्होंने खूब बढ़ा-चढ़ाकर सुनाई बातें

Bigg Boss Exaggerated Contestants: इन दिनों बिग बॉस 20 खूब ट्रेंड हो रहा है. सभी कंटेस्टेंटस अपने-अपने अंदाज में खेल रहे हैं. आज हम आपको बिग बॉस के इतिहास उन प्रतियोगियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने शो के दौरान खूब झूठ बोले और बातें बढ़ा-चढ़ाकर बताई. इस वजह से वह जब तक रहे लोगों के बीच चर्चा का केंद्र रहे. एक कंटेस्टेंट ने बताया कि उसके पास कई फैक्ट्रियां और वह करीब 1000 साड़ी शो में लेकर आई है. चलिए जानते हैं उन प्रतियोगियों के नाम. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 13, 2026 12:46:51 PM IST

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तान्या मित्तल

बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल नजर आई थीं. इस सीजन के दौरान पूरे इंटरनेट पर उनके दावे चर्चा के विषय रहे. उन्होंने शो के दौरान कई झूठ और बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई, जो उनके शो में बनने रहने का अंदाज था. उन्होंने दावा किया था वो शो के लिए 800 साड़ियां लाई हैं. साथ ही तान्या ने बताया था उनका घर काफी आलीशान है, जहां कई लिफ्ट हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने बिजनेस को लेकर कई बातें कही थीं.

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स्वामी ओम

बिग बॉस 10 में नजर आए स्वामी ओम अपने विवादित बयानों और अजीबोगरीब दावों के लिए खूब चर्चा में रहे. वह खुद को तांत्रिक बताते थे और अक्सर अपनी कथित दैवीय शक्तियों का जिक्र करते हुए बड़े-बड़े दावे करते नजर आते थे. उन्होंने यहां तक दावा किया था कि वह दुनिया बदल सकते हैं और हॉलीवुड के कई बड़े सितारे उनके भक्त हैं. शो के दौरान उनके शाकाहारी होने के दावे को लेकर भी विवाद हुआ था.

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प्रियंका जग्गा

बिग बॉस के 10वें सीजन में में प्रियंका जग्गा पर को-कंटेस्टेंट्स के खिलाफ झूठे दावे और अफवाहें फैलाने के आरोप लगे थे. उनके व्यवहार और लगातार विवादों के चलते सलमान खान ने उन्हें शो से बाहर कर दिया था.

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अरहान खान

बिग बॉस सीजन 13 में अरहान खान काफी चर्चा में थे. उन्होंने शो में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर रश्मि देसाई से कई झूठ बोले थे. इसके बाद शो होस्ट सलमान ने अरहान खान की निजी जिंदगी से जुड़ा बड़ा खुलासा किया था. उन्होंने बताया कि अरहान पहले से शादीशुदा थे और उनका एक बच्चा भी है, जिसकी जानकारी उन्होंने रश्मि देसाई से छिपाकर रखी थी.

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इमाम सिद्दीकी

बिग बॉस सीजन 6 में इमाम सिद्दीकी अपने अजीब व्यवहार और बड़े-बड़े दावों के लिए चर्चा में रहे थे. वह अक्सर शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सितारों का करियर बनाने का दावा करते थे, जिसे दर्शकों ने काफी बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात माना. उन्होंने पूरे घर में बवाल मचा रखा था.

Tags:
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