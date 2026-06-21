IND vs ENG: शतकवीर जायसवाल OUT, 945 दिन बाद लौटे बुमराह… जानिए BCCI के 5 बड़े फैसले

IND ODI Squad For ENG Series: बीसीसीआई ने 21 जून को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान किया. इस टीम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. जसप्रीत बुमराह ढाई सालों के बाद फिर से वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं. वहीं, स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी लंबे समय बाद वनडे टीम में चुने गए हैं. इसके अलावा कई युवा खिलाड़ियों को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है, जो अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे टीम का हिस्सा थे. पढ़ें भारत की वनडे स्क्वाड की 5 बड़ी हाइलाइट्स…