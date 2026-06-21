IND vs ENG: शतकवीर जायसवाल OUT, 945 दिन बाद लौटे बुमराह… जानिए BCCI के 5 बड़े फैसले
IND ODI Squad For ENG Series: बीसीसीआई ने 21 जून को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान किया. इस टीम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. जसप्रीत बुमराह ढाई सालों के बाद फिर से वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं. वहीं, स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी लंबे समय बाद वनडे टीम में चुने गए हैं. इसके अलावा कई युवा खिलाड़ियों को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है, जो अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे टीम का हिस्सा थे. पढ़ें भारत की वनडे स्क्वाड की 5 बड़ी हाइलाइट्स…
शतकवीर जायसवाल बाहर
यशस्वी जायसवाल ने 20 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में शतक लगाया. इसके बाद 24 घंटे से भी कम समय में जायसवाल को वनडे टीम से बाहर कर दिया गया. दरअसल, जायसवाल को विराट कोहली के वनडे सीरीज से बाहर होने के बाद स्क्वाड में शामिल किया गया था. ऐसे में कोहली की वापसी से जायसवाल फिर बाहर हो गए हैं.
विराट कोहली के खेलने पर सस्पेंस
विराट कोहली को भले भी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है, लेकिन उनका खेलना तय नहीं है. दरअसल, विराट कोहली इंजरी से रिकवरी कर रहे हैं. IPL 2026 के फाइनल में कोहली को चोट लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से दूर रखा गया था. बीसीसीआई के CoE में फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही वह खेल पाएंगे.
बुमराह की 945 दिन बाद वापसी
भारत की वनडे स्क्वाड में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है. वह 945 दिनों बाद टीम में वापसी कर रहे हैं. बुमराह ने अपना आखिरी वनडे मैच 2023 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में खेला था. बुमराह की वापसी से प्रिंस यादव को टीम से बाहर होना पड़ा है.
अक्षर पटेल की भी वापसी
भारत के स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल की वनडे टीम में वापसी हो गई है. उन्हें लंबे समय बाद वनडे टीम में मौका दिया गया है. अक्षर पटेल ने अपना आखिरी वनडे मैच अक्टूबर, 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. अक्षर की वापसी से ऑलराउंडर हर्ष दुबे टीम से बाहर हो गए हैं.
सिराज और शमी को किया नजरअंदाज
बीसीसीआई ने भारत की वनडे टीम से मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को दूर रखा है. मोहम्मद सिराज आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 टीम का हिस्सा हैं. वहीं, मोहम्मद शमी लंबे समय से टीम इंडिया से दूर चल रहे हैं.
भारत बनाम इंग्लैंड वनडे शेड्यूल
भारत और इंग्लैंड के बीच अगले महीने 14 जुलाई से वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज का पहला मैच 14 जुलाई (3:30 PM) को बर्मिंघम में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा वनडे मैच 16 जुलाई (5:30 PM) को कार्डिफ में होगा, जिसके बाद आखिरी वनडे मैच 19 जुलाई (3:30 PM) को लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा.
भारत का वनडे स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली*, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार.