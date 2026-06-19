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ओटीटी की दुनिया में कहर बरपा रहीं कुछ कहानियां, सच्ची घटनाओं पर आधारित 5 वेब सीरीज, देख चकरा जाएगा सिर

Real Story Based Movie on OTT: ओटीटी पर कुछ ऐसी वेब सीरीज हैं, जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया. हैरानी की बात ये है कि ये सीरीज रीयल लाइफ बेस्ड स्टोरी हैं. इनमें से एक दिल्ली के सबसे बड़े सुसाइड केस पर आधारित है, जिसमें एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी. इसके अलावा भी चार ऐसी वेबसीरीज हैं, जो लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख देती हैं. इनमें इमोशन, रहस्य, सस्पेंस और ऐसी कहानी है, जो हैरान कर देगी.


By: Deepika Pandey | Last Updated: June 19, 2026 2:48:23 PM IST

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राख - Photo Gallery
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राख

हाल ही में प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई राख चर्चा में रही. ये सीरीज देश के फेमस रंगा-बिल्ला केस पर आधारित है. साल 1978 में हुए इस मामले ने देश को हैरान कर दिया था. सीरीज में रंगा-बिल्ला की कहानी को बेहद अनोखे अंदाज में सस्पेंस और थ्रिलर के साथ दिखाया गया है. फिल्म में सोनाली बेंद्रे और अली फजल हैं. इस माइक्रो क्राइम सीरीज को IMDb पर 7.7 की रेटिंग दी गई है.

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इसके अलावा ट्रायल बाय फायर सीरीज है, जो दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड पर आधारित फिल्म है. ये कांड साल 1997 में हुई थी. इस कांड ने लोगों को दहशत में डाल दिया था. हादसे के बाद इंसाफ की लंबी लड़ाई को दिखाया गया है, जो लोगों को भावुक कर देती है. इस सीरीज को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है.

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द रेलवे मैन

1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी को सबसे दर्दनाक हादसों में गिना जाता है. इसी घटना पर आधारित सीरीज 'द रेलवे मैन' बनाई गई. इस सीरीज में उन लोगों की बहादुरी की कहानी दिखाई गई है, जिन्होंने उस दौरान लोगों की जान बचाई थी. इस सीरीज में आर. माधवन, के के मेनन, दिव्येंदु और बाबिल खान ने अहम किरदार निभाया है.

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दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों ने सुसाइड किया था. इस कहानी पर आधारित सीरीज बनी, जिसका नाम हाउस ऑफ सीक्रेट्स: द बुराड़ी डेथ्स है. ये सीरीज आपको अंत तक एक के बाद एक हैरान करने वाली बातों से रूबरू कराएगी. इस सीरीज को IMDb पर 8.3 की रेटिंग मिली है.

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