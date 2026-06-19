ओटीटी की दुनिया में कहर बरपा रहीं कुछ कहानियां, सच्ची घटनाओं पर आधारित 5 वेब सीरीज, देख चकरा जाएगा सिर

Real Story Based Movie on OTT: ओटीटी पर कुछ ऐसी वेब सीरीज हैं, जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया. हैरानी की बात ये है कि ये सीरीज रीयल लाइफ बेस्ड स्टोरी हैं. इनमें से एक दिल्ली के सबसे बड़े सुसाइड केस पर आधारित है, जिसमें एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी. इसके अलावा भी चार ऐसी वेबसीरीज हैं, जो लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख देती हैं. इनमें इमोशन, रहस्य, सस्पेंस और ऐसी कहानी है, जो हैरान कर देगी.