पतले और झड़ते बालों से हो गए हैं परेशान? रामबाण हैं ये 5 तेल, कम खर्च में दिखेगा असर

Best Hair Oil for hair growth: आज के समय में हर तीसरे इंसान को बालों से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है. इसके लिए वे तरह-तरह के ट्रीटमेंट और महंगे से महंगे तेल और शैंपू आदि का इस्तेमाल करते हैं. कई बार इन चीजों का बालों पर कोई असर नहीं पड़ता. इसके अलावा ये इतने महंगे होते हैं कि इनका रोजाना इस्तेमाल कर पाना काफी मुश्किल होता है. ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे नेचुरल तेल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पतले बालों से छुटकारा पा सकते हैं.