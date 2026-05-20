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पतले और झड़ते बालों से हो गए हैं परेशान? रामबाण हैं ये 5 तेल, कम खर्च में दिखेगा असर

Best Hair Oil for hair growth: आज के समय में हर तीसरे इंसान को बालों से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है. इसके लिए वे तरह-तरह के ट्रीटमेंट और महंगे से महंगे तेल और शैंपू आदि का इस्तेमाल करते हैं. कई बार इन चीजों का बालों पर कोई असर नहीं पड़ता. इसके अलावा ये इतने महंगे होते हैं कि इनका रोजाना इस्तेमाल कर पाना काफी मुश्किल होता है. ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे नेचुरल तेल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पतले बालों से छुटकारा पा सकते हैं.


By: Deepika Pandey | Published: May 20, 2026 6:09:28 PM IST

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भृंगराज का तेल - Photo Gallery
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भृंगराज का तेल

पतले बालों को घना और मजबूत बनाने के लिए भृंगराज का तेल काफी असरदार होता है. इस तेल को बालों का राजा भी कहा जाता है. ये तेल बालों में लगाने से हेयरफॉल कम होता है और बालों को जड़ों से पोषण देकर बढ़ाने में मदद करता है.

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आंवला का तेल

आंवले में विटामिन C और E भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह फैटी एसिड के साथ ही स्कैल्प को भी रिपेयर करता है. इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और कम उम्र में सफेद बाल होने से रोकने में मददगार है.

प्याज का तेल - Photo Gallery
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प्याज का तेल

प्याज को बालों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. ये तरल सल्फर का गाढ़ा घोल है, जो केराटिन उत्पादन बढ़ाकर पतले बालों को मोटा और घना बनाने में मजद करता है.

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नारियल का तेल

नारियल का तेल बालों के लिए काफी असरदार माना जाता है. ये स्कैल्प को गहराई से नमी देता है और बालों के रूखेपन को कम करता है. ये बालों को चमकदार और सिल्की भी बनाता है.

ब्राह्मी का तेल - Photo Gallery
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ब्राह्मी का तेल

ब्राह्मी का तेल बालों के लिए फायदेमंद माना जाता है. ये बालों को घना, मजबूत और चमकदार बनाने में मदद करता है. इसे सिर में लगाने से मानसिक शांति यानी तनाव से राहत मिलती है.

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तेल लगाने का सही तरीका क्या है?

बालों में तेल लगाने का सही तरीका काफी कम लोग जानते हैं. अगर आप बालों को मजबूत और घना बनाना चाहते हैं, तो बालों में तेल लगाने का सही तरीका ज्यादा जरूरी है. बालों में तेल लगाने से पहले तेल को हल्का गर्म करें और स्कैल्प पर गोलाकार गति में मालिश करें. बेहतर परिणाम के लिए तेल रात भर सिर में लगाकर छोड़ दें. इसके बाद अगली सुबह बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें. हफ्ते में दो से तीन बार ऐसा करने से आपको असर दिखने लगेगा.

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