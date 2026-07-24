Monsoon Travel Destinations: बारिश में जन्नत लगती हैं ये 5 जगहें! मानसून ट्रिप के लिए अभी बुक करें

5 Places To Visit In Monsoon : पूरे भारत में मॉनसून के बादल छाए हुए हैं. जिसके कारण देश के नजारे धुंध से ढकी पहाडियों, गरजते झरनों और हरी-भरी हरियाली के हरे-भरे स्वर्ग में बदल जाते हैं. जहां कई ट्रैवलर अपनी ट्रिप प्लान करने के लिए बारिश के पीक सीजन का इंतजार करते हैं, वहीं मॉनसून की भीड से पहले इन जगहों पर घूमना ज्यादा शांत अनुभव, कम भीड और बेहतर ट्रैवल डील दे सकता है.