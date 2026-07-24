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Monsoon Travel Destinations: बारिश में जन्नत लगती हैं ये 5 जगहें! मानसून ट्रिप के लिए अभी बुक करें

5 Places To Visit In Monsoon : पूरे भारत में मॉनसून के बादल छाए हुए हैं. जिसके कारण देश के नजारे धुंध से ढकी पहाडियों, गरजते झरनों और हरी-भरी हरियाली के हरे-भरे स्वर्ग में बदल जाते हैं. जहां कई ट्रैवलर अपनी ट्रिप प्लान करने के लिए बारिश के पीक सीजन का इंतजार करते हैं, वहीं मॉनसून की भीड से पहले इन जगहों पर घूमना ज्यादा शांत अनुभव, कम भीड और बेहतर ट्रैवल डील दे सकता है. 


By: Preeti Rajput | Published: July 24, 2026 5:10:00 PM IST

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मुन्नार, केरल

केरल के वेस्टर्न घाट में बसा मुन्नार बारिश के मौसम में और भी खूबसूरत हो जाता है. दूर-दूर तक फैले चाय के बागान, धुंध से ढकी घाटियां और गिरते झरने बहुत खूबसूरत नजारे दिखाते हैं.

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कूर्ग, कर्नाटक

अक्सर भारत का स्कॉटलैंड कहा जाने वाला कूर्ग देश के सबसे पॉपुलर मानसून डेस्टिनेशन में से एक है. बारिश आने के बाद इस इलाके के कॉफी बागान, जंगल और झरने खास तौर पर खिल जाते हैं.

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वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड

वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क मानसून के महीनों में जिंदा हो उठता है क्योंकि अल्पाइन घास के मैदानों में हजारों जंगली फूल खिलते हैं.

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साउथ गोवा की लय उन हलचल भरे बीच हब से बहुत अलग है जिन्हें कई ट्रैवलर्स गोवा से जोडते हैं. शांत सडकें, कम भीड वाले बीच और धीमी रफ्तार इसे उन लोगों के लिए आइडियल बनाती है.

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धरती की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से एक के तौर पर जाना जाने वाला चेरापूंजी मॉनसून में घूमने वालों के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है. भारी बारिश इसके झरनों, गुफाओं और लिविंग रूट ब्रिज की सुंदरता को और बढा देती है.

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