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face packs for dull skin: धूप और पसीने से बेजान हुई स्किन? घर पर बनाएं ये नेचुरल फेस पैक्स

face packs for dull skin: गर्मियों में स्किन का ग्लो कम होना आम बात है, लेकिन कुछ आसान घरेलू फेस पैक्स त्वचा को फिर से निखार सकते हैं. खीरा, एलोवेरा, टमाटर, दही, शहद और तरबूज जैसे प्राकृतिक तत्व स्किन को ठंडक, नमी और चमक देने में मदद करते हैं. सही तरीके से इन फेस पैक्स का इस्तेमाल करने से त्वचा हेल्दी और फ्रेश नजर आ सकती है.


By: Ranjana Sharma | Published: May 8, 2026 7:57:50 PM IST

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गर्मियों में स्किन हो गई है डल? अपनाएं ये आसान घरेलू फेस पैक्स

गर्मियों की तेज धूप, धूल और पसीना स्किन की चमक छीन लेते हैं. ऐसे में घर पर बने कुछ आसान फेस पैक्स आपकी त्वचा को फिर से फ्रेश, ग्लोइंग और हाइड्रेटेड बना सकते हैं.

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खीरा और एलोवेरा फेस पैक देगा इंस्टेंट फ्रेशनेस

आधा कप खीरे में थोड़ा ज्यादा एलोवेरा जेल मिलाकर फेस पैक तैयार करें. इसे 20 मिनट फ्रिज में रखने के बाद चेहरे पर लगाएं. 20-25 मिनट बाद धो लें. इससे स्किन को ठंडक, नमी और ताजगी मिलती है.

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केला और शहद से आएगा नेचुरल ग्लो

एक पके केले में एक चम्मच शहद मिलाकर फेस पैक बनाएं. इसे 20 मिनट चेहरे पर लगाकर रखें. यह फेस पैक स्किन का रूखापन दूर करता है और चेहरे पर नेचुरल चमक लाता है.

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टमाटर और ओटमील हटाएंगे टैनिंग और डेड स्किन

टमाटर के रस में ओटमील मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इस फेस पैक को चेहरे पर लगाने से डेड स्किन सेल्स हटती हैं और टैनिंग कम करने में मदद मिलती है. इसे हफ्ते में एक बार लगाया जा सकता है.

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दही और शहद से मिलेगी स्किन को नमी

दही और शहद का फेस पैक स्किन को मॉइस्चराइज करता है. इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा को मुलायम और हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं.

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तरबूज और मिल्क पाउडर से मिलेगा कूलिंग इफेक्ट

बराबर मात्रा में तरबूज और मिल्क पाउडर मिलाएं. चाहें तो इसमें शहद और केला भी डाल सकते हैं. यह फेस पैक चेहरे को ठंडक देता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है.

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फेस पैक लगाने से पहले जरूर करें पैच टेस्ट

किसी भी फेस पैक को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. इससे पता चल जाता है कि स्किन पर किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं होगा.

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