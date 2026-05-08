face packs for dull skin: धूप और पसीने से बेजान हुई स्किन? घर पर बनाएं ये नेचुरल फेस पैक्स

face packs for dull skin: गर्मियों में स्किन का ग्लो कम होना आम बात है, लेकिन कुछ आसान घरेलू फेस पैक्स त्वचा को फिर से निखार सकते हैं. खीरा, एलोवेरा, टमाटर, दही, शहद और तरबूज जैसे प्राकृतिक तत्व स्किन को ठंडक, नमी और चमक देने में मदद करते हैं. सही तरीके से इन फेस पैक्स का इस्तेमाल करने से त्वचा हेल्दी और फ्रेश नजर आ सकती है.