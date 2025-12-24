क्रूजर बाइक्स 2025: रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 और ट्रायम्फ रॉकेट 3 की धमाकेदार लॉन्चिंग!

Bajaj Dominar 400

हालांकि यह पारंपरिक क्रूज़र नहीं है, लेकिन अपडेटेड डोमिनार 400 में राइड-बाय-वायर, कई राइडिंग मोड, ब्लूटूथ नेविगेशन के साथ नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एर्गोनॉमिक बदलाव और पीछे लगेज कैरियर मिलता है, जो इसे भारतीय सड़कों के लिए टूरिंग-फोकस्ड क्रूज़र का एक अच्छा विकल्प बनाता है.