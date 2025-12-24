क्रूजर बाइक्स 2025: रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 और ट्रायम्फ रॉकेट 3 की धमाकेदार लॉन्चिंग!
2025 में क्रूज़र मोटरसाइकिल सेगमेंट एक नए दौर में आ गया है. इस साल के लॉन्च से यह साबित होता है कि क्रूज़र मोटरसाइकिलों की डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा है.
Growing Cruiser Segment
2025 का क्रूज़र मोटरसाइकिल बाज़ार मज़बूत डिमांड दिखाता है, जो आरामदायक एर्गोनॉमिक्स, लंबी राइड के लिए आराम और एंट्री-लेवल से लेकर प्रीमियम क्रूज़र तक कई तरह के ऑप्शन देता है.
Royal Enfield Meteor 350
2025 के अपडेट में कई अच्छे अपग्रेड किए गए हैं, जैसे LED हेडलैंप, ट्रिपर नेविगेशन, एडजस्टेबल लीवर, LED इंडिकेटर, USB-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट और स्लिपर क्लच, जिससे टूरिंग कम्फर्ट और मॉडर्न फीचर्स बेहतर हुए हैं.
Honda Rebel 500
लाइट-टू-मिडिलवेट क्रूज़र सेगमेंट में मौजूद, इसमें 471 cc पैरेलल-ट्विन इंजन है, साथ ही कम सीट हाइट और आरामदायक एर्गोनॉमिक्स हैं जो क्लासिक क्रूज़र लुक को मॉडर्न प्रैक्टिकैलिटी के साथ मिलाते हैं.
Kawasaki Eliminator
इस क्रूज़र में 451 cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन (जो निंजा 500 में भी है), लंबा लो स्टांस, LED लाइट्स और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स हैं, जो उन नए राइडर्स को टारगेट करती है जो आसान क्रूज़र स्टाइल चाहते हैं.
Triumph Rocket 3
अपने बड़े 2,458 cc इंजन के लिए जानी जाने वाली रॉकेट 3, 182 PS और 225 Nm का टॉर्क पैदा करती है, जिससे यह प्रोडक्शन मोटरसाइकिलों में सबसे ज़्यादा टॉर्क आउटपुट और शानदार रोड प्रेजेंस वाली बाइक बन जाती है.
Bajaj Dominar 400
हालांकि यह पारंपरिक क्रूज़र नहीं है, लेकिन अपडेटेड डोमिनार 400 में राइड-बाय-वायर, कई राइडिंग मोड, ब्लूटूथ नेविगेशन के साथ नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एर्गोनॉमिक बदलाव और पीछे लगेज कैरियर मिलता है, जो इसे भारतीय सड़कों के लिए टूरिंग-फोकस्ड क्रूज़र का एक अच्छा विकल्प बनाता है.
Price Range
पेश किए गए क्रूज़र बाइक्स की कीमत रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 की ₹1.96 लाख से लेकर ट्रायम्फ रॉकेट 3 की ₹24 लाख से ज़्यादा (एक्स-शोरूम) तक है, जो अलग-अलग राइडर्स के बजट और पसंद के हिसाब से कई ऑप्शन दिखाती है.