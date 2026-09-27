सिर्फ ‘हुंकार’ ही नहीं, ‘क्रिमिनल जस्टिस’ से लेकर ‘मामला लीगल है’ तक; 5 कोर्टरूम ड्रामा सीरीज, जो संस्पेंस-थ्रिलर से हैं भरपूर

Best Courtroom Drama Series: हाल ही में जियो हॉटस्टार पर अनीत पड्डा, फातिमा सना शेख, रघुवीर यादव जैसे कलाकारों से सजी वेब सीरीज ‘हुंकार’ रिलीज हुई. इस सीरीज की काफी चर्चा हो रही है, जो कोर्टरूम ड्रामा सीरीज है. इससे पहले भी कई सीरीज बनी हैं, जिसमें कोर्ट में झूठ और सच के बीच जंग होती है. आइए जानते हैं उन सीरीज के नाम.