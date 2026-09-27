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सिर्फ ‘हुंकार’ ही नहीं, ‘क्रिमिनल जस्टिस’ से लेकर ‘मामला लीगल है’ तक; 5 कोर्टरूम ड्रामा सीरीज, जो संस्पेंस-थ्रिलर से हैं भरपूर

Best Courtroom Drama Series: हाल ही में जियो हॉटस्टार पर अनीत पड्डा, फातिमा सना शेख, रघुवीर यादव जैसे कलाकारों से सजी वेब सीरीज ‘हुंकार’ रिलीज हुई. इस सीरीज की काफी चर्चा हो रही है, जो कोर्टरूम ड्रामा सीरीज है. इससे पहले भी कई सीरीज बनी हैं, जिसमें कोर्ट में झूठ और सच के बीच जंग होती है. आइए जानते हैं उन सीरीज के नाम. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 27, 2026 5:04:33 PM IST

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हुंकार

छह एपिसोड की यह सीरीज़ 17 साल की स्टूडेंट मीनू रावत (अनीत पड्डा) की कहानी है, जो एक प्रभावी आध्यात्मिक गुरु, सुनील "बापजी" चकोसी (रघुबीर यादव) पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाती है. इस सीरीज को नित्या मेहरा और करण डी. कपाड़िया ने मिलकर इसे बनाया और डायरेक्ट किया है.

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मामला लीगल है

वेब सीरीज 'मामला लीगल है' एक लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की उथल-पुथल भरी दुनिया पर एक हल्की-फुल्की और मज़ेदार नज़र, जिसमें अनोखे वकील और मज़ेदार केस है. इस सीरीज में रवि किशन मुख्य भूमिका में हैं.

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क्रिमिनल जस्टिस

पंकज त्रिपाठी अभिनीत इस सीरीज में एक मर्डर मिस्ट्री का समाधान किया जाता है. और इसमें असली सच को पता लगाने के लिए कोर्ट में जमकर बहस होती है.

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इल्लिगल- जस्टिस, आउट ऑफ ऑर्डर

इस सीरीज में एक कुख्यात वकील निहारिका सिंह (नेहा शर्मा) देश के सबसे अच्छे आपराधिक वकील के खिलाफ अपनी सबसे कठिन लड़ाई लड़ती है. इस सीरीज में अक्षय ओबेरॉय और सत्यदीप मिश्रा भी मुख्य भूमिका में हैं.

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गिल्टी माइंड्स

शेफाली भूषण के निर्देशन में बनी यह 10 एपिसोड की सीरीज वकीलों की पेशेवर और निजी जिंदगी को दिखाती है. इसमें कोर्ट केस, वकीलों की बहस और उनकी निजी जिंदगी की कहानी साथ-साथ चलती है.

Tags:
Courtroom Drama SeriesCriminal Justicehunkkaar
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