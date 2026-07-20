5 खूबसूरत घाटियां जो मानसून में जन्नत से भी ज्यादा हो जाती हैं खूबसूरत, नजारे देख फोटो खींचते-खींचते हो जाएंगे परेशान

जुको घाटी, नगालैंड-मणिपुर बॉर्डर

यूं तो भारत का पूरा नॉर्थ-ईस्ट हिस्सा ही बेहद खूबसूरत है, लेकिन जुलाई-अगस्त के महीने में जुको घाटी की बात ही अलग हो जाती है. इसे "पूर्वोत्तर भारत की फूलों की घाटी" भी कहा जाता है. मानसून के मौसम में यहां एक बहुत ही खास फूल खिलता है, जिसे 'जुको लिली' कहते हैं, जो दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता. लोगों की भीड़भाड़ से दूर ये स्थान काफी शांत है, जो मन को सुकून देता है.