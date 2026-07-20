5 खूबसूरत घाटियां जो मानसून में जन्नत से भी ज्यादा हो जाती हैं खूबसूरत, नजारे देख फोटो खींचते-खींचते हो जाएंगे परेशान
मानसून के महीने में भारत के कुछ स्थान ऐसे हैं जो स्वर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं. जुलाई-अगस्त का महीना इन स्थानों पर यात्रा करने के लिए बेस्ट होता है. मिट्टी की सोंधी खुशबू, खूबसूरत वादियां और झमाझम बारिश मिलकर ऐसा नजारा प्रस्तुत करते हैं, जिसे लोग कभी भूल नहीं सकते हैं यहां ऐसी ही कुछ घाटियों के बारे में बताया गया है, जो मानसून के महीने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं.
फूलों की घाटी, उत्तराखंड
हिमालय की गोद में बसी यह घाटी आमतौर पर साल के ज्यादतर महीने बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन मानसून के दौरान यहां का नजारा कुछ अलग होता है. बारिश होते ही ये पूरी घाटी 300 से भी ज्यादा तरह के रंग-बिरंगे जंगली फूलों से भर जाती है. ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो कुदरत ने रंग-बिरंगी कालीन बिछा दी है.
जुको घाटी, नगालैंड-मणिपुर बॉर्डर
यूं तो भारत का पूरा नॉर्थ-ईस्ट हिस्सा ही बेहद खूबसूरत है, लेकिन जुलाई-अगस्त के महीने में जुको घाटी की बात ही अलग हो जाती है. इसे "पूर्वोत्तर भारत की फूलों की घाटी" भी कहा जाता है. मानसून के मौसम में यहां एक बहुत ही खास फूल खिलता है, जिसे 'जुको लिली' कहते हैं, जो दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता. लोगों की भीड़भाड़ से दूर ये स्थान काफी शांत है, जो मन को सुकून देता है.
तीर्थन घाटी, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश की तीर्थन घाटी लोगों की भीड़भाड़ से दूर बेहद शांत जगह है, जो मानसून के महीने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है. तीर्थन नदी के किनारे बसे छोटे-छोटे खूबसूरत गांव, सेब के बागान और हरियाली से लदे पहाड़ इस घाटी को और भी खूबसूरत बनाते हैं. यहां आप पारंपरिक पहाड़ी खाने का भी आनंद ले सकते हैं.
अराकू घाटी, आंध्र प्रदेश
दूर तक फैली कॉफी की खुशबू, खूबसूरत नजारे और शांत वातावरण ये अराकु वैली की खासियत है. विशाखापत्तनम से कुछ ही दूरी पर स्थित अराकू घाटी अपने कॉफी बागानों और शानदार झरनों के लिए मशहूर है. बारिश के समय जब यहां के पहाड़ हल्के बादलों से घिर जाते हैं, तो यह नजारा किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है.
साइलेंट वैली, केरल
अगर आपको जंगल और तरह-तरह के जानवर देखना पसंद है तो सुंदर प्राकृतिक नजारों से घिरी ये घाटी आप ही के लिए है. मानसून में इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. यहां आपको कई ऐसे जीव-जंतु और पेड़-पौधे देखने को मिलेंगे जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते.