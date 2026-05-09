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अंडा-चिकन से ज्यादा पावरफुल हैं ये बीज! अगर 100 ग्राम भी कर लिया सेवन, तो सेहत को होंगे 5 बड़े फायदे

Soybeans Health Benefits: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए कई पोषक तत्वों और विटामिंस की जरूरत होती है. बता दें कि, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए 13 आवश्यक विटामिन्स (A, C, D, E, K और 8 प्रकार के B) की आवश्यकता होती है, जो मुख्य रूप से भोजन से मिलते हैं. किसी भी विटामिंस की कमी होने पर बॉडी को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसलिए तरह-तरह के हेल्दी फूड्स का सेवन करने की सलाह दी जाती है. सोयाबीन भी इसी तरह पोषक युक्त हेल्दी फूड्स है. इसके सेवन से शरीर को कई फायदे होते हैं. इसमें प्रोटीन, कार्ब्स समेत कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं. अब सवाल है कि आखिर, सोयाबीन सेहत के लिए कैसे फायदेमंद-


By: Lalit Kumar | Published: May 9, 2026 6:52:45 PM IST

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अंडा-चिकन से ज्यादा पावरफुल हैं ये बीज! अगर 100 ग्राम भी कर लिया सेवन, तो सेहत को होंगे 5 बड़े फायदे - Photo Gallery
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1. हाई फाइबर

वेबएमडी में छपी एक खबर के मुताबिक, सोयाबीन को फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है. इसमें हाई फाइबर मौजूद होता है. एक कप में लगभग 10 ग्राम फाइबर होता है. फाइबर का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह पाचन को दुरुस्त करता है.

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2. प्रोटीन का अच्छा स्रोत

सोयाबीन को प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है. अगर आप शाकाहारी हैं तो आपके सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा स्त्रोत हो सकता है. सोयाबीन में सभी आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद होते हैं. यह अमीनो एसिड आपके स्वस्थ मांसपेशियों और हड्डियों के लिए बेहद आवश्यकता होती है.

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3. कोलेस्ट्रॉल को करे कंट्रोल

सोयाबीन के सेवन से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है. यह बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. कई शोध से यह पता चला है कि सोयाबीन बॉडी में एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को 4 से 6 प्रतिशत तक कम करता है.

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4. आयरन

सोयाबीन को आयरन का अच्छा स्त्रोत माना जाता है. प्रति कप सोयाबीन में लगभग 9 मिलीग्राम आयरन मौजूद होता है. आयरन का उपयोग रक्त को पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है. सोयाबीन के सेवन से शरीर में आयरन की पूर्ति होती है.

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5. हार्ट को रखे हेल्दी

सोयाबीन के सेवन से हार्ट हेल्दी होता है. यह हार्ट में रक्त संचार को सही करता है. इसके सेवन से हार्ट का सूजन कम होता है.

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