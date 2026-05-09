  • Home>
  • Gallery»
  • कंप्यूटर जैसा तेज होगा दिमाग, हार्ट भी रहेगा हेल्दी! इस किचन मसाले को दूध में मिलाकर पीना करें शुरू

कंप्यूटर जैसा तेज होगा दिमाग, हार्ट भी रहेगा हेल्दी! इस किचन मसाले को दूध में मिलाकर पीना करें शुरू

Health Benefits of Gold Milk: आयुर्वेद में भारतीय किचन को औषधियों का खजाना माना गया है. यहां रखे मसाले न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि सेहत का भी ख्याल रखते हैं. अगर इन किचन मसालों का सही से उपयोग किया जाए तो सेहत को अनगिनत फायदे हो सकते हैं. आज बात करेंगे दालचीनी है. बता दें कि, दालचीनी को दूध में मिलाकर पीने से कई बीमारियां दूर रहती हैं. आप चाहें ये गोल्डन मिल्क बनाने के लिए इसमें हल्दी और अदरक भी मिला सकते हैं. यह गोल्डन मिल्क थकान और कमजोरी दूर करने के लिए बेहद लाभकारी है. आइए जानते हैं इसके कई और फायदों के बारे में-


By: Lalit Kumar | Published: May 9, 2026 6:20:47 PM IST

Follow us on
Google News
कंप्यूटर जैसा तेज होगा दिमाग, हार्ट भी रहेगा हेल्दी! इस किचन मसाले को दूध में मिलाकर पीना करें शुरू - Photo Gallery
1/6

1. दिमाग को तेज करे

मेडिकल न्यूज टुडे में छपी एक खबर के मुताबिक इस गोल्डन दूध के सेवन से दिमाग तेज होता है. यह मेमोरी को शॉर्प बनाता है. दूध में दालचीनी मिलाने से इसकी पोषण क्षमता बढ़ जाती है. इसके रोजाना सेवन से लोगों का मेंटल हेल्थ भी सही रहता है.

You Might Be Interested In
कंप्यूटर जैसा तेज होगा दिमाग, हार्ट भी रहेगा हेल्दी! इस किचन मसाले को दूध में मिलाकर पीना करें शुरू - Photo Gallery
2/6

2. हार्ट को रखे हेल्दी

दूध में दालचीनी मिलाकर पीने से हार्ट हेल्दी होता है. यह दिल की सेहत को दुरुस्त करता है. इसके सेवन से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है. आप भी दिल को तंदरुस्त रखने के लिए रोजाना दूध-दालचीनी का सेवन कर सकते हैं.

कंप्यूटर जैसा तेज होगा दिमाग, हार्ट भी रहेगा हेल्दी! इस किचन मसाले को दूध में मिलाकर पीना करें शुरू - Photo Gallery
3/6

3. इम्युनिटी बूस्ट करे

दूध में दालचीनी मिलाकर पीने से इम्युनिटी बूस्ट होती है. यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. इसके सेवन से कई मौसमी बीमारियां दूर होती हैं. यह सर्दी-जुकाम, सिरददर्द आदि के लिए बेहद फायदेमंद है.

You Might Be Interested In
कंप्यूटर जैसा तेज होगा दिमाग, हार्ट भी रहेगा हेल्दी! इस किचन मसाले को दूध में मिलाकर पीना करें शुरू - Photo Gallery
4/6

4. हड्डी को मजबूत करे

दूध में कैल्शियम पाया जाता है. इसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं. दूध में दालचीनी मिलाने से इसमें पोषक तत्व बढ़ जाते हैं. इस गोल्डन मिल्क के सेवन से बोन्स को मजबूती मिलती है.

कंप्यूटर जैसा तेज होगा दिमाग, हार्ट भी रहेगा हेल्दी! इस किचन मसाले को दूध में मिलाकर पीना करें शुरू - Photo Gallery
5/6

5. पाचनतंत्र को मजबूत कर

दूध में दालचीनी मिलाकर पीने से पाचनतंत्र को मजबूत करता है. इसके सेवन से पेट अच्छे से साफ होता है. इसके रोजाना सेवन से पेट अच्छे से साफ होता है. यह पाचनतंत्र के लिए बहुत लाभकारी है.

You Might Be Interested In
कंप्यूटर जैसा तेज होगा दिमाग, हार्ट भी रहेगा हेल्दी! इस किचन मसाले को दूध में मिलाकर पीना करें शुरू - Photo Gallery
6/6

6. ब्लड शुगर कंट्रोल करे

दूध में दालचीनी मिलाकर पीने से डायबिटीज कंट्रोल होता है. यह ब्लड प्रेशर को कम करता है. अगर आप भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो रोजाना दूध में दालचीनी मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं.

Tags:
Health News Hindihealth tips
कंप्यूटर जैसा तेज होगा दिमाग, हार्ट भी रहेगा हेल्दी! इस किचन मसाले को दूध में मिलाकर पीना करें शुरू - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कंप्यूटर जैसा तेज होगा दिमाग, हार्ट भी रहेगा हेल्दी! इस किचन मसाले को दूध में मिलाकर पीना करें शुरू - Photo Gallery
कंप्यूटर जैसा तेज होगा दिमाग, हार्ट भी रहेगा हेल्दी! इस किचन मसाले को दूध में मिलाकर पीना करें शुरू - Photo Gallery
कंप्यूटर जैसा तेज होगा दिमाग, हार्ट भी रहेगा हेल्दी! इस किचन मसाले को दूध में मिलाकर पीना करें शुरू - Photo Gallery
कंप्यूटर जैसा तेज होगा दिमाग, हार्ट भी रहेगा हेल्दी! इस किचन मसाले को दूध में मिलाकर पीना करें शुरू - Photo Gallery