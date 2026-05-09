बिकिनी लुक में 3 बच्चों की मां ने बिखेरा हुस्न का जलवा, बीच पर बढ़ी गर्मी, देखें ग्लैमरस अंदाज

यूजर्स ने जमकर किए कमेंट्स

सनी की बिकिनी फोटोज में फैंस अपना दिल हार बैठे हैं. वे कमेंट सेक्शन में जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. कोई सनी को बीच बेबी, तो कोई मरमेड बता रहा है. कुछ यूजर्स ने उन्हें गॉर्जियस, तो कुछ ने उन्हें कातिलाना बताया. वहीं कुछ यूजर्स ने सनी लियोनी को हॉटनेस का अंबार बता दिया.