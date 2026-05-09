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बिकिनी लुक में 3 बच्चों की मां ने बिखेरा हुस्न का जलवा, बीच पर बढ़ी गर्मी, देखें ग्लैमरस अंदाज

बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन सनी लियोनी अपने लुक के लिए काफी चर्चा में रहती हैं. उनका दिलकश अंदाज और बेहतरीन फिगर फैंस को क्रेजी कर देता है. हाल ही में सनी लियोनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किलर फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वे बेहतरीन लग रही थीं. 


By: Deepika Pandey | Published: May 9, 2026 1:55:38 PM IST

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सनी लियोनी बिकिनी फोटोज - Photo Gallery
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सनी लियोनी बिकिनी लुक

सनी लियोनी ने शिमरी बिकिनी में अपने किलर लुक की फोटोज शेयर कीं. रिवीलिंग बिकिनी पहने हुए वो समंदर किनारे बिल्कुल मरमेड जैसी लग रही थीं. उनका फिगर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है.

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बीच पर सनी लियोनी - Photo Gallery
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समुद्र किनारे चिल करतीं सनी लियोनी

फोटोज में सनी शिमरी बिकिनी पहने समुद्र किनारे चिल करती नजर आ रही हैं. वे कभी बैठकर, तो कभी लेटकर किलर अंदाज में पोज दे रही हैं. उनके एक्सप्रेशन्स फैंस का दिल जीत रहे हैं.

सनी लियोनी बिकिनी लुक - Photo Gallery
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सनग्लासेस और मेकअप

शिमरी बिकिनी में सनी ने बड़े से सनग्लासेस पहनकर अपना लुक कंप्लीट किया. ग्लोइंग सटल मेकअप में वो अपने हुस्न के जलवे बिखेरती नजर आईं.

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यूजर्स ने जमकर किए कमेंट्स

सनी की बिकिनी फोटोज में फैंस अपना दिल हार बैठे हैं. वे कमेंट सेक्शन में जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. कोई सनी को बीच बेबी, तो कोई मरमेड बता रहा है. कुछ यूजर्स ने उन्हें गॉर्जियस, तो कुछ ने उन्हें कातिलाना बताया. वहीं कुछ यूजर्स ने सनी लियोनी को हॉटनेस का अंबार बता दिया.

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सनी लियोनी का फिगर

44 साल की सनी लियोनी ने इस उम्र में भी अपने फिगर को मेंटेन कर रखा है. वे अक्सर अपने फोटोज में टोंड फिगर को फ्लॉन्ट करती रहती हैं. उनकी फिटनेस और उनका फिगर देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है.

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