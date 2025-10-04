मॉडर्न मॉम स्टाइल! इस एक्ट्रेस ने अपने नए फोटोशूट से मचाया सोशल मीडिया पर धमाल
साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी- मानी श्रीया सरन एक्ट्रेस जो आपने बोल्ड और सेक्सी लुक के लिए इंटरनेट पर आग लगाती रहती है. एक बार फिर से उन्होंने अपनी कुछ बिकनी में तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनका बदन पूरा पानी से भीगा हुआ है, तो चलिए ऐसे ही कुछ उनके बिकनी लुक्स के बारे में जानते है. जिसे देखने के बाद आप भी घायल हो जाएंगे.
श्रिया सरन का पिंक बिकनी में हॉट लुक
इस लुक में श्रिया सरन ने पिंक कलर की सेक्सी बिकिनी पहन रखी है और पानी में अपने हुस्न का जलवा दिखा रही है.
श्रिया सरन ने बिकनी पहन कर गिराई बिजली
इस लुक में श्रिया सरन ने पिंक बिकिनी पहन रखा है और शर्ट को कवरअप की तरह पहन रखा है और सबको अपनी कातिलाना स्माइल से घायल कर रही है.
श्रिया सरन का बिच पर बैठ कर दिया सेक्सी पोज
सनलाइट में नहाई श्रीया सरन का गोल्डन बीच लुक बेहद ग्लैमरस और सेक्सी दिख रहा है. उनका नैचुरल स्माइल और ब्रॉन्ज शिमर हर किसी का ध्यान खींच रहा है.
श्रीया सरन का व्हाइट बीच लुक
श्रीया सरन का व्हाइट बीच लुक बेहद फ्रेश और ग्लैमरस लग रहा है. नीले आसमान के बीच उनकी मुस्कान और फ्लोई शिफॉन आउटफिट उन्हें नैचुरल ब्यूटी की मिसाल बनाता है.
श्रीया सरन ने गोल्डन बीच लुक में लगाई आग
श्रीया सरन का गोल्डन बीच लुक बेहद स्टाइलिश और ट्रेंडी है. उनकी कातिलाना स्माइल और सेक्सी फिगर सबको घायल कर रहा है.
ब्लैक स्विमवियर में श्रीया सरन का हॉट लुक
ब्लैक स्विमवियर में श्रीया सरन का कॉन्फिडेंट बीच लुक बेहद क्लासी और सेक्सी लग रहा है. पानी में उनकी स्माइल और रिलैक्स्ड पोज उन्हें और भी ग्रेसफुल बना रहा है.
श्रीया सरन का पूल लुक
श्रीया सरन का पूल लुक फ्रेश और मस्ती से भरा है.बेटी संग बिताए मस्ती भरे पलों में उनकी नैचुरल ब्यूटी और मॉम वाइब्स झलकती हैं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.