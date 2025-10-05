Khesari Lal Yadav New Song: 400 मिलियन क्लब में पहुंचा ‘लाल घघरी’, खेसारी लाल यादव के गाने ने सोशल मीडिया पर तोड़ी सारी सीमाएं! - Photo Gallery
  Khesari Lal Yadav New Song: 400 मिलियन क्लब में पहुंचा 'लाल घघरी', खेसारी लाल यादव के गाने ने सोशल मीडिया पर तोड़ी सारी सीमाएं!

Khesari Lal Yadav New Song: 400 मिलियन क्लब में पहुंचा 'लाल घघरी', खेसारी लाल यादव के गाने ने सोशल मीडिया पर तोड़ी सारी सीमाएं!

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर से अपने नए गाने लाल घघरीसे सोशल मीडिया पर छा गए हैं. रिलीज होते ही उनका यह गाना यूट्यूब पर काफी ज्यादा वायरल हो गया है और सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है. इस गाने में खेसारी के साथ खूबसूरत एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी नजर आ रही हैं, और दोनों की जोड़ी ने पर्दे पर धमाल मचा दिया है. तो चलिए जानते है आखिर खेसारी लाल यादव का गाना कैसा है.  

By: Komal Singh | Published: October 5, 2025 7:07:27 AM IST

Powerful video song 'Lal Ghaghari' released with a bang
1/9

दमदार वीडियो सॉन्ग ‘लाल घघरी’ का धमाकेदार रिलीज

‘लाल घघरी’ को सुर म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया गया है. कुछ ही घंटों में इस गाने ने 400 मिलियन व्यूज पार कर लिए हैं. फैंस इस गाने को “फुल एनर्जी सॉन्ग” बता रहे हैं.

The pair of Khesari and Akanksha won hearts.
2/9

खेसारी और आकांक्षा की जोड़ी ने जीता दिल

खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री शानदार है. दोनों का डांस और एक्सप्रेशन वीडियो में हर किसी को पानी- पानी कर देने वाला है. इसे देखने के बाद फैंस कह रहे हैं “खेसारी ने फिर से दिल जीत लिया!”

Khesari and Shilpi Raj's magic in voice
3/9

आवाज में खेसारी और शिल्पी राज का जादू

इस गाने को खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ने गाना गाया है. दोनों की एनर्जी ने इस गाने में चार चांद लगा दिए हैं.

The lyrics and music created a lovely atmosphere.
4/9

गीत के बोल और संगीत ने बनाया दिलकश माहौल

‘लाल घघरी’ के बोल श्याम जी श्याम ने लिखे हैं, जबकि संगीत आर्या शर्मा ने दिया है. गाने का ट्यून इतना कैची है कि एक बार सुनने के बाद जुबान पर चढ़ जाता है.

Amazing choreography and stylish looks
5/9

धमाकेदार कोरियोग्राफी और स्टाइलिश लुक

वीडियो की कोरियोग्राफी एमके गुप्ता जॉय ने की है. दोनों कलाकारों के लुक और सेट डिजाइन ने गाने को और भी ग्लैमरस बना दिया है.

सोशल मीडिया पर सबसे ट्रेंडिग गाना

गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर लाल घघरी ट्रेंड करने लगा. फैंस ने यूट्यूब कमेंट्स में लिखा , “खेसारी का ये गाना तो सुपरहिट है बॉस!”

Khesari magic is once again in the Bhojpuri industry
7/9

भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से छाया खेसारी मैजिक

हर बार की तरह इस बार भी खेसारी ने अपने स्टाइल, आवाज और जोश से गाने को ब्लॉकबस्टर बना दिया है. भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री में उनका ये गाना एक बार फिर उनकी किंग पोजीशन को मजबूत करता है.

The look, outfits and background set of the video
8/9

वीडियो का लुक, आउटफिट और बैकग्राउंड सेट

वीडियो में रंगीन सेट, डांस मूव्स और खेसारी-आकांक्षा की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. लाल रंग की घघरी और हॉट लुक ने भोजपुरी टच को और भी जबरदस्त बाना दिया है.

Khesari Lal Yadav New Song: 400 मिलियन क्लब में पहुंचा ‘लाल घघरी’, खेसारी लाल यादव के गाने ने सोशल मीडिया पर तोड़ी सारी सीमाएं! - Photo Gallery
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Khesari Lal Yadav New Song: 400 मिलियन क्लब में पहुंचा 'लाल घघरी', खेसारी लाल यादव के गाने ने सोशल मीडिया पर तोड़ी सारी सीमाएं!

Khesari Lal Yadav New Song: 400 मिलियन क्लब में पहुंचा 'लाल घघरी', खेसारी लाल यादव के गाने ने सोशल मीडिया पर तोड़ी सारी सीमाएं!

