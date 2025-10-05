Khesari Lal Yadav New Song: 400 मिलियन क्लब में पहुंचा ‘लाल घघरी’, खेसारी लाल यादव के गाने ने सोशल मीडिया पर तोड़ी सारी सीमाएं!

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर से अपने नए गाने ‘लाल घघरी’ से सोशल मीडिया पर छा गए हैं. रिलीज होते ही उनका यह गाना यूट्यूब पर काफी ज्यादा वायरल हो गया है और सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है. इस गाने में खेसारी के साथ खूबसूरत एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी नजर आ रही हैं, और दोनों की जोड़ी ने पर्दे पर धमाल मचा दिया है. तो चलिए जानते है आखिर खेसारी लाल यादव का गाना कैसा है.