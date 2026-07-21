बढ़ती उम्र भी नहीं छीन सकी इनका नूर, 40 पार की इन हसीनाओं का जलवा आज भी हैं कायम; एक तो है खूबसूरती की बला

शार्लीज़ थेरॉन

शार्लीज़ थेरॉन को लंबे समय से उनके क्लासिक लुक्स और सहज अंदाज़ के लिए पसंद किया जाता रहा है. चाहे वह रेड कार्पेट पर चल रही हों या किसी एक्शन फ़िल्म में काम कर रही हों, उनमें नज़ाकत और आत्मविश्वास का बेहतरीन मेल दिखता है. मुश्किल किरदारों के लिए खुद को पूरी तरह बदल लेने की उनकी काबिलियत उनके आकर्षण को और बढ़ा देती है. इनकी उम्र 50 साल है.