  • Home>
  • Gallery»
  • बढ़ती उम्र भी नहीं छीन सकी इनका नूर, 40 पार की इन हसीनाओं का जलवा आज भी हैं कायम; एक तो है खूबसूरती की बला

बढ़ती उम्र भी नहीं छीन सकी इनका नूर, 40 पार की इन हसीनाओं का जलवा आज भी हैं कायम; एक तो है खूबसूरती की बला

Hollywood Celebs: खूबसूरती ऐसी चीज नहीं है जो उम्र के साथ गायब हो जाए. आज हम आपको उन दुनिया की उन सेलिब्रेटीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बताती हैं कि एलिगेंस, करिश्मा और सेल्फ-एश्योरेंस कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते. ये 40 पार की उम्र के होने के बावजूद कई यंग एक्ट्रेसेस को टक्कर देती नजर आती हैं. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: July 21, 2026 6:35:31 PM IST

Follow us on
Google News
Charlize Theron - Photo Gallery
1/5

शार्लीज़ थेरॉन

शार्लीज़ थेरॉन को लंबे समय से उनके क्लासिक लुक्स और सहज अंदाज़ के लिए पसंद किया जाता रहा है. चाहे वह रेड कार्पेट पर चल रही हों या किसी एक्शन फ़िल्म में काम कर रही हों, उनमें नज़ाकत और आत्मविश्वास का बेहतरीन मेल दिखता है. मुश्किल किरदारों के लिए खुद को पूरी तरह बदल लेने की उनकी काबिलियत उनके आकर्षण को और बढ़ा देती है. इनकी उम्र 50 साल है.

You Might Be Interested In
Eva Mendes - Photo Gallery
2/5

ईवा मेंडेस

ईवा मेंडेस का स्टाइल हमेशा से ही बहुत शानदार रहा है, जो क्लासिक और मॉडर्न दोनों लगता है. वह अक्सर विंटेज-स्टाइल वाले फैशन को अपनाती हैं, लेकिन साथ ही अपने पूरे लुक को फ्रेश भी रखती हैं. एक्टिंग के अलावा, वह फैशन और डिज़ाइन के क्षेत्र में भी अपने काम के लिए जानी जाती हैं. ईवा मेंडेस 52 साल की हैं.

Kate Beckinsale - Photo Gallery
3/5

केट बेकिंसेल

केट बेकिंसेल ने अपने पूरे करियर में एक शानदार और ग्लैमरस इमेज बनाए रखी है. उनके आकर्षक नैन-नक्श, काले बाल और बेहतरीन फैशन सेंस की वजह से वे लंबे समय से 'बेस्ट-ड्रेस्ड' लोगों की लिस्ट में पसंदीदा बनी हुई हैं. वे ग्लैमर के साथ-साथ अपने मज़ाकिया अंदाज़ का भी अच्छा तालमेल बिठाती हैं, जिसे उनके फ़ैन्स बहुत पसंद करते हैं. वह 52 साल की हैं.

You Might Be Interested In
Monica Bellucci - Photo Gallery
4/5

मोनिका बेलुची

मोनिका बेलुची लंबे समय से अपने क्लासिक इटैलियन स्टाइल और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. उनका आत्मविश्वास और शानदार फैशन सेंस उन्हें दुनिया की सबसे स्टाइलिश अभिनेत्रियों में शामिल करता है। मोनिका का मानना है कि उम्र बढ़ना जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा है, इसलिए उन्होंने हमेशा इसे अपनाया है. यही सोच उन्हें बढ़ती उम्र के साथ भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी बनाए रखती है. वह 61 वर्ष की है.

You Might Be Interested In
Rachel Weisz - Photo Gallery
5/5

रेचल वाइज़

रेचल वाइज़ ने हमेशा कुछ समय के लिए चलने वाले ट्रेंड्स के बजाय सदाबहार और शानदार स्टाइल को पसंद किया है. उनके क्लासिक लुक्स और ग्रेसफ़ुल अंदाज़ ने उन्हें ब्रिटेन की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक बना दिया है. वह अक्सर अपनी स्टाइलिंग को सिंपल रखती हैं, ताकि उनकी नैचुरल सुंदरता ही सबसे ज़्यादा उभर कर दिखे. रेचल वाइज़ 56 साल की हैं.

Tags:
hollywood actress
बढ़ती उम्र भी नहीं छीन सकी इनका नूर, 40 पार की इन हसीनाओं का जलवा आज भी हैं कायम; एक तो है खूबसूरती की बला - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बढ़ती उम्र भी नहीं छीन सकी इनका नूर, 40 पार की इन हसीनाओं का जलवा आज भी हैं कायम; एक तो है खूबसूरती की बला - Photo Gallery
बढ़ती उम्र भी नहीं छीन सकी इनका नूर, 40 पार की इन हसीनाओं का जलवा आज भी हैं कायम; एक तो है खूबसूरती की बला - Photo Gallery
बढ़ती उम्र भी नहीं छीन सकी इनका नूर, 40 पार की इन हसीनाओं का जलवा आज भी हैं कायम; एक तो है खूबसूरती की बला - Photo Gallery
बढ़ती उम्र भी नहीं छीन सकी इनका नूर, 40 पार की इन हसीनाओं का जलवा आज भी हैं कायम; एक तो है खूबसूरती की बला - Photo Gallery