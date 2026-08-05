वो 4 क्रिकेटर, जिनके पास जूते खरीदने के नहीं थे पैसे, आज बने टीम इंडिया के स्टार, एक तो वर्ल्ड चैंपियन

भारत में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा है. इन खिलाड़ियों के पास एक समय पर जूते खरीदने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन वे बाद में बड़े सुपरस्टार बनकर उभरे. इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने उधार के जूते लेकर क्रिकेट खेला. वहीं, एक खिलाड़ी को जूते खरीदने के लिए अपनी मां के गहने तक बेचने पड़ गए. जानें कौन हैं वो भारतीय क्रिकेटर्स…