Cricket Unique Record: जब महज 4 गेंद में बने थे 92 रन, क्रिकेट इतिहास का वो अजीबोगरीब रिकॉर्ड जिसपर आप नहीं कर पाएंगे विश्वास!

क्रिकेट का एक अनोखा रिकॉर्ड

क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ हर दिन नया रोमांच देखने को मिलता. कभी गेंदबाज मैच पर हावी रहते हैं, तो कभी बल्लेबाज़ रनों की बारिश कर देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई गेंदबाज सिर्फ़ चार गेंदों में 92 रन दे सकता है? या फिर एक ही मैच में 15 नो-बॉल फेंक सकता है? साल 2017 में क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसी ही ऐतिहासिक और अजीब घटना घटी थी.