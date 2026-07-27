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Cricket Unique Record: जब महज 4 गेंद में बने थे 92 रन, क्रिकेट इतिहास का वो अजीबोगरीब रिकॉर्ड जिसपर आप नहीं कर पाएंगे विश्वास!

क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल यूँ ही नहीं कहा जाता, यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि महज़ 4 गेंदों में 92 रन बन जाएँ? सुनने में यह किसी फ़िल्मी कहानी या सपने जैसा लगता है, पर क्रिकेट के मैदान पर यह सच में हो चुका है. आइए जानते हैं इस अजीबोगरीब रिकॉर्ड की पूरी कहानी.


By: Shivani Singh | Published: July 27, 2026 8:47:39 PM IST

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क्रिकेट का एक अनोखा रिकॉर्ड

क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ हर दिन नया रोमांच देखने को मिलता. कभी गेंदबाज मैच पर हावी रहते हैं, तो कभी बल्लेबाज़ रनों की बारिश कर देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई गेंदबाज सिर्फ़ चार गेंदों में 92 रन दे सकता है? या फिर एक ही मैच में 15 नो-बॉल फेंक सकता है? साल 2017 में क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसी ही ऐतिहासिक और अजीब घटना घटी थी.

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4 गेंदों में 92 रन का रिकॉर्ड

यह घटना 11 अप्रैल 2017 को बांग्लादेश की एक थर्ड-टियर लीग मैच के दौरान हुई. लालमटिया क्लब (Lalamatia Club) की ओर से खेल रहे गेंदबाज़ सुजोन महमूद ने एक ही ओवर में 92 रन दे डाले. हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने इस ओवर में सिर्फ़ 4 वैध गेंदें फेंकी थीं, जिन पर बल्लेबाज़ों ने 12 रन बनाए.

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65 वाइड और 15 नो-बॉल

4 गेंदों पर 92 रन बनने की असली वजह गेंदबाज़ का गुस्सा और विरोध था. सुजोन महमूद मैच में अंपायर के गलत फैसलों से काफी नाराज़ थे. अंपायरिंग का विरोध दर्ज कराने के लिए उन्होंने जानबूझकर एक के बाद एक अवैध गेंदें फेंकनी शुरू कर दीं. इस एक ही ओवर में उन्होंने कुल 65 वाइड और 15 नो-बॉल फेंकी.

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88 रन का लक्ष्य और 17 मिनट में खत्म हुआ मैच

इस मैच में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए लालमटिया क्लब की पूरी टीम 50 ओवर के मैच में महज़ 88 रनों पर ऑल-आउट हो गई थी. इसके बाद विरोधी टीम को जीत के लिए 89 रन चाहिए थे, जो उन्होंने सुजोन महमूद के इस एक ओवर की मदद से (1 ओवर से भी कम समय में) हासिल कर लिए. विपक्षी टीम की यह पूरी पारी महज़ 17 मिनट में समाप्त हो गई.

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अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज अनचाहा रिकॉर्ड

इसी तरह का एक अनचाहा रिकॉर्ड भारतीय तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह के नाम भी दर्ज हुआ. जनवरी 2023 में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए दूसरे T20I मैच में अर्शदीप ने अपने 2 ओवरों में 37 रन दिए, जिसमें 3 नो-बॉल शामिल थीं. इस प्रदर्शन के बाद उनके नाम T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा (14 नो-बॉल) फेंकने का अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

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