3 सुपरस्टार जिन्होंने बॉलीवुड पर राज किया, फिर भोजपुरी में जादू बिखेरा…तीसरा नाम आपको हैरान कर देगा!

Bollywood Stars Who Rules Bhojpuri Industry: बॉलीवुड के गोल्डन एरा में तीन ऐसे सुपरस्टार्स रहे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया. एक्शन, ड्रामा और रोमांस से अपनी छाप छोड़ने वाले इन स्टार्स ने भोजपुरी इंडस्ट्री पर भी राज किया. शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना और धर्मेंद्र तीनों बॉलीवुड के ऐसे सितारे थे, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से हिंदी से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया. 70-80 के दशक में बॉलीवुड एक्शन हीरोज का दौर चल रहा है. धर्मेंद्र ‘ही-मैन‘ कहलाते थे, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी एक्टिंग से सभी को खामोश कर दिया.