3 सुपरस्टार जिन्होंने बॉलीवुड पर राज किया, फिर भोजपुरी में जादू बिखेरा…तीसरा नाम आपको हैरान कर देगा!

Bollywood Stars Who Rules Bhojpuri Industry: बॉलीवुड के गोल्डन एरा में तीन ऐसे सुपरस्टार्स रहे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया. एक्शन, ड्रामा और रोमांस से अपनी छाप छोड़ने वाले इन स्टार्स ने भोजपुरी इंडस्ट्री पर भी राज किया. शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना और धर्मेंद्र तीनों बॉलीवुड के ऐसे सितारे थे, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से हिंदी से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया. 70-80 के दशक में बॉलीवुड एक्शन हीरोज का दौर चल रहा है. धर्मेंद्र ‘ही-मैन‘ कहलाते थे, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी एक्टिंग से सभी को खामोश कर दिया.

 


By: Preeti Rajput | Published: December 29, 2025 3:02:17 PM IST

1/5

शत्रुघ्न सिन्हा का भोजपुरी कनेक्शन

बिहार से आने वाला शत्रुघ्न सिन्हा का भोजपुरी इंडस्ट्री से खास नाता है. बॉलीवुड में 'कालिचरण' के साथ कई सुपरहिट फिल्में दी. हालांकि, उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में एक्टिंग कम की, लेकिन भोजपुरी वर्जन ऑफ 'कौन बनेगा करोड़पति' को होस्ट कर उन्होंने इस इंडस्ट्री में भी अपनी अलग पहचान बना ली. फैंस उन्हें भोजपुरी का ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं!

2/5

विनोद खन्ना: हैंडसम हीरो

विनोद खन्ना बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश एक्टर्स में से एक थे. 'मेरा गांव मेरा देश', 'अमर अकबर एंथनी' जैसी फिल्मों में उनका चार्म बेमिसाल था. लेकिन भोजपुरी में उनका योगदान कम लोग जानते हैं. ये तीसरा नाम जो सरप्राइज करता है! विनोद खन्ना ने कुछ भोजपुरी फिल्मों में कैमियो या सपोर्टिंग रोल्स किए, लेकिन उनका पंजाबी बैकग्राउंड होने के बावजूद क्षेत्रीय सिनेमा में इंटरेस्ट दिखाया. बाद में ओशो से जुड़कर उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाई, लेकिन भोजपुरी में उनका छोटा लेकिन प्रभावी योगदान फैंस को याद है.

3/5

धर्मेंद्र: भोजपुरी में धमाका

धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट्स दीं.'शोले' से लेकर 'चुपके चुपके' तक. लेकिन भोजपुरी सिनेमा में उन्होंने असली जादू बिखेरा. 2010 के बाद उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में लीड रोल किए, जैसे 'देस परदेस', 'दुश्मन के खून पानी है' और अन्य. रवि किशन जैसे स्टार्स के साथ काम करके उन्होंने भोजपुरी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बनाया. ये फिल्में फैमिली ड्रामा और एक्शन से भरी थीं, और धर्मेंद्र का गढ़वाल-पंजाबी स्टाइल भोजपुरी ऑडियंस को खूब पसंद आया.

4/5

भोजपुरी इंडस्ट्री में बॉलीवुड का तड़का

इन तीनों सुपरस्टार्स के भोजपुरी में आने से क्षेत्रीय सिनेमा को नई क्रेडिबिलिटी मिली. पहले भोजपुरी फिल्में लोकल ही रहती थीं, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स के आने से प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ी और ऑडियंस ग्लोबल हुई. आज रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे स्टार्स उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. ये स्टार्स ने साबित किया कि भाषा कोई बाधा नहीं टैलेंट हर जगह चमकता है.

5/5

आज भी फैंस के दिलों पर राज

आज भी ये तीनों स्टार्स फैंस के फेवरिट हैं. शत्रुघ्न सिन्हा पॉलिटिक्स में, विनोद खन्ना की यादें और धर्मेंद्र अपने बेटों के साथ फिल्मों में एक्टिव. भोजपुरी में उनका योगदान कम चर्चित है, लेकिन ये उनकी वर्सटिलिटी दिखाता है. अगली बार भोजपुरी फिल्म देखें तो इनके जादू को याद करें!

