Weather Update 3 September 2026: सावधान! 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली-UP और बिहार पर खास नजर

Weather Update 3 September 2026: सावन ने अलविदा कह दिया है लेकिन अब भी बारिश का सिलसिला जारी है. जी हाँ! एक बार फिर कई राज्यों में मॉनसून का सिलसिला जारी होने लगा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी है. साथ ही बता दें कि मौसम विभाग ने 3 सितंबर को दिल्ली-NCR समेत कई इलाकों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है. कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. चलिए जान लेते हैं किन-किन राज्यों में मौसम खराब रह सकता है और कहां-कहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने आज 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.