2026 में खत्म हुआ 3 भारतीय क्रिकेटरों का करियर! वर्ल्ड कप का हीरो और पूर्व कप्तान ने लिया सन्यास

अजिंक्य रहाणे

30 जुलाई को भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी. रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट मैचों में 38.46 की औसत से 5,077 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं.



इसके अलावा, उन्होंने 90 वनडे मैचों में 35.26 की औसत से 2,962 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 24 अर्धशतक दर्ज हैं. वहीं, 20 टी20 मैचों में उन्होंने 20.83 की औसत से 375 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है. रहाणे ने टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में भारतीय टीम की कप्तानी भी संभाली और उनका कप्तानी रिकॉर्ड भी काफी शानदार रहा.