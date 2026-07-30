2026 में खत्म हुआ 3 भारतीय क्रिकेटरों का करियर! वर्ल्ड कप का हीरो और पूर्व कप्तान ने लिया सन्यास
भारतीय क्रिकेट टीम इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है. एक तरफ जहां युवा खिलाड़ियों को टीम में लगातार मौके मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई दिग्गज और अनुभवी खिलाड़ियों के करियर का अंत हो रहा है. इसी क्रम में कई स्टार खिलाड़ी संन्यास लेने का फैसला कर रहे हैं. साल 2026 में अब तक भारत के तीन स्टार खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, जिनमें ताजा नाम पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे का है. रहाणे आखिरी बार IPL 2026 में खेलते हुए नजर आए थे.
विजय शंकर
साल 2019 के विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ यादगार प्रदर्शन करने वाले विजय शंकर बाद में चोट की समस्या से जूझते रहे. उन्होंने 22 मई 2026 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया.
विजय शंकर ने टीम इंडिया के लिए 12 वनडे मैच खेले, जिनमें 31.85 की औसत से 223 रन बनाए और 4 विकेट हासिल किए. वहीं, 9 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 25.25 की औसत से 101 रन बनाए और 5 विकेट अपने नाम किए.
केएस भरत
विकेटकीपर-बल्लेबाज केएस भरत ने भी 4 जून 2026 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया. भरत ने भारत के लिए 7 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 20.09 की औसत से कुल 221 रन बनाए. इन 7 टेस्ट मैचों में वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए थे, और यही मुख्य वजह रही कि वह लंबे समय से राष्ट्रीय टीम से बाहर चल रहे थे.
अजिंक्य रहाणे
30 जुलाई को भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी. रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट मैचों में 38.46 की औसत से 5,077 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं.
इसके अलावा, उन्होंने 90 वनडे मैचों में 35.26 की औसत से 2,962 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 24 अर्धशतक दर्ज हैं. वहीं, 20 टी20 मैचों में उन्होंने 20.83 की औसत से 375 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है. रहाणे ने टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में भारतीय टीम की कप्तानी भी संभाली और उनका कप्तानी रिकॉर्ड भी काफी शानदार रहा.