26/11 Mumbai Terror Attack: 175 लोगों की खून से सनी ताज होटल की दीवारें, 10 आतंकियों की दहशत; 26/11 के उन 60 घंटों की कहानी बयां करती हैं ये फिल्में
26/11 Mumbai Terror Attack Movies: इस साल, 26/11 मुंबई टेरर अटैक को 18 साल पूरे हो चुके हैं. इस घटना ने मुंबई और बाकी देश में डर भर दिया था. 26 नवंबर, 2008 को हुई इस घटना को देखकर हर कोई हैरान रह गया था, जिसमें 10 आतंकवादियों ने ताज होटल को घेर लिया था. विकिपीडिया के अनुसार, लगभग 175 लोगों की जान चली गई, जिसमें 9 हमलावर शामिल थे और 300 से ज़्यादा घायल हुए थे. बहुत कम फिल्में हैं जिन्होंने इस घटना को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है. यहां टॉप 6 फिल्में हैं, जिन्होंने 26/11 की घटना को बहुत अच्छे से दिखाया है.
मुंबई डायरीज़
फिल्म, मुंबई डायरीज़, 2021 में अमेज़न प्राइम वीडियोज़ ओरिजिनल्स 2021 पर रिलीज़ हुई थी. ये एक दिलचस्प सीरीज़ है जो 26/11 की कहानी दिखाती है जो आपको चौंका देगी. इस फिल्म को निखिल गोंसाल्वेस और निखिल आडवाणी ने बनाया था.
होटल मुंबई
यह मूवी एंथनी मारस ने डायरेक्ट की है और यह 26 नवंबर 2008 की शाम को ताज होटल के एम्प्लॉई की हिम्मत और ताकत की कहानी बताती है, जब टेररिस्ट ने होटल के अंदर घेराबंदी कर ली थी. मूवी में देव पटेल, नाज़नीन बोनियादी, आर्मी हैमर, अनुपम खेर, टिल्डा कोबहम-हर्वे, जेसन आइज़ैक्स, सुहैल नैयर, वगैरह हैं.
एम्ब्रेस
2008 की मूवी, एम्ब्रेस का पहला ड्रामाटाइज़ेशन, जो मुंबई टेरर अटैक की कहानी बताता है. यह मूवी एक अमेरिकन कपल, बेन और मीरा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मुंबई में छुट्टियां मना रहे हैं और उन हालात में अपने बेटे से मिलने के लिए स्ट्रगल और सैक्रिफाइस करते हैं. मूवी को गालिब शिराज ढल्ला ने डायरेक्ट किया था.
द अटैक्स ऑफ़ 26/11
द अटैक्स ऑफ़ 26/11 मूवीज़ को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया है और इसने ऑफिशियली 26/11 मुंबई हत्याकांड को ट्रेस किया है. मूवी में नाना पाटेकर मुंबई के टॉप कॉप राकेश मारिया का रोल कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन संभालते हैं.
शाहिद
एक और क्रिटिक्स द्वारा सराही गई मूवी शाहिद में राजकुमार राव एक वकील शाहिद आज़मी का रोल कर रहे हैं. यह मूवी सीधे तौर पर 26/11 हमलों पर बेस्ड नहीं है, लेकिन मूवी का एक बड़ा हिस्सा पुलिस की कार्रवाई के बाद भारत के मुस्लिम कम्युनिटी के संघर्ष और लीगल ट्रायल से प्रभावित युवाओं को दिखाता है.
धुरंधर
फिल्म 'धुरंधर' में मुंबई आतंकी हमले (26/11) की खौफनाक घटना को दिखाया गया है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. यह हमला आज भी मुंबई के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता.