26/11 Mumbai Terror Attack Movies: इस साल, 26/11 मुंबई टेरर अटैक को 18 साल पूरे हो चुके हैं. इस घटना ने मुंबई और बाकी देश में डर भर दिया था. 26 नवंबर, 2008 को हुई इस घटना को देखकर हर कोई हैरान रह गया था, जिसमें 10 आतंकवादियों ने ताज होटल को घेर लिया था. विकिपीडिया के अनुसार, लगभग 175 लोगों की जान चली गई, जिसमें 9 हमलावर शामिल थे और 300 से ज़्यादा घायल हुए थे. बहुत कम फिल्में हैं जिन्होंने इस घटना को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है. यहां टॉप 6 फिल्में हैं, जिन्होंने 26/11 की घटना को बहुत अच्छे से दिखाया है.