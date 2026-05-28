2026 Tata Tiago ICE Vs Tiago EV Facelift: कौन बनेगा असली गेम चेंजर? पेट्रोल, CNG या Electric में कौन है सबसे दमदार!

Performance Comparison

परफ़ॉर्मेंस के मामले में, पेट्रोल से चलने वाली Tiago हाइवे पर गाड़ी चलाने और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए सबसे ज़्यादा सही है CNG वर्शन उन खरीदारों के लिए सबसे ज्यादा सही है जो फ़्यूल की बचत को ज्यादा अहमियत देते हैं, जबकि Tiago EV शहर के ट्रैफ़िक में तेज रफ्तार, शांत ड्राइविंग का अनुभव और रोजाना बहुत कम रनिंग कॉस्ट देती है.