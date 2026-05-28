2026 Tata Tiago ICE Vs Tiago EV Facelift: कौन बनेगा असली गेम चेंजर? पेट्रोल, CNG या Electric में कौन है सबसे दमदार!
2026 Tata Tiago ICE Vs Tiago EV Facelift: Tata Tiago के पेट्रोल और CNG वर्शन में पारंपरिक ब्लैक फ्रंट ग्रिल और स्पोर्टी स्टाइलिंग दी गई है जबकि Tiago EV में बंद, बॉडी के रंग वाली ग्रिल, नीले EV एक्सेंट और एयरोडायनामिक एलिमेंट दिए गए हैं.
Design Update
2026 Tata Tiago फेसलिफ्ट के ICE (इंटरनल कम्बशन इंजन) और EV, दोनों ही वर्शन में डिजाइन में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं. इसमें ज्यादा शार्प LED हेडलैंप, स्टाइलिश DRL, नए डिजाइन वाले बंपर, कनेक्टेड LED टेल लैंप और नए अलॉय व्हील दिए गए हैं, जो इसे पिछले मॉडल के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देते हैं.
Exterior Difference
Tata Tiago के पेट्रोल और CNG वर्शन में पारंपरिक ब्लैक फ्रंट ग्रिल और स्पोर्टी स्टाइलिंग दी गई है जबकि Tiago EV में बंद, बॉडी के रंग वाली ग्रिल, नीले EV एक्सेंट और एयरोडायनामिक एलिमेंट दिए गए हैं. इन एलिमेंट को कार की परफ़ॉर्मेंस को बेहतर बनाने और उसे एक आधुनिक इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसा लुक देने के लिए डिजाइन किया गया है.
Cabin Features
केबिन के अंदर, दोनों ही मॉडल में एक बड़ा 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफ़ोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay कनेक्टिविटी, प्रीमियम डुअल-टोन इंटीरियर, छह एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा होने की उम्मीद है.
Petrol & CNG Engine
2026 Tiago ICE में 1.2-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है जो लगभग 86 hp की पावर देता है जबकि CNG वर्शन लगभग 75.5 hp की पावर देता है. इसमें फ़्यूल की बचत और कम रनिंग कॉस्ट पर खास जोर दिया गया है.
EV Battery & Range
Tata Tiago EV फेसलिफ्ट में 19.2 kWh और 24 kWh के बैटरी पैक का विकल्प पहले की तरह ही मिलने की उम्मीद है. यह तुरंत टॉर्क, शहर में गाड़ी चलाते समय स्मूद परफ़ॉर्मेंस, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर 293 km तक की ड्राइविंग रेंज का वादा करती है.
Performance Comparison
परफ़ॉर्मेंस के मामले में, पेट्रोल से चलने वाली Tiago हाइवे पर गाड़ी चलाने और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए सबसे ज़्यादा सही है CNG वर्शन उन खरीदारों के लिए सबसे ज्यादा सही है जो फ़्यूल की बचत को ज्यादा अहमियत देते हैं, जबकि Tiago EV शहर के ट्रैफ़िक में तेज रफ्तार, शांत ड्राइविंग का अनुभव और रोजाना बहुत कम रनिंग कॉस्ट देती है.
Expected Price
2026 Tata Tiago फेसलिफ्ट की अनुमानित कीमत पेट्रोल वर्शन के लिए लगभग ₹4.85 लाख से शुरू होने की उम्मीद है, जबकि CNG वर्शन की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है. इस बीच, Tiago EV फेसलिफ्ट की कीमत लगभग ₹8.35 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होने की संभावना है और लॉन्ग-रेंज वेरिएंट के लिए यह लगभग ₹11.89 लाख तक जा सकती है.
Key Differences
पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक Tiago मॉडल्स के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके इस्तेमाल के मकसद में है. पेट्रोल वेरिएंट बैलेंस्ड परफॉर्मेंस और लंबी दूरी की यात्रा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है. CNG वेरिएंट किफायती आवागमन और फ्यूल एफिशिएंसी में बेहतरीन है जबकि EV इको-फ्रेंडली ड्राइविंग, आधुनिक कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, कम रखरखाव और भविष्य के लिए तैयार शहरी मोबिलिटी पर जोर देती है.