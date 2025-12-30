2026 Kawasaki Vulcan S भारत में लॉन्च, ₹8.13 लाख में मिलेगा स्टाइल और पावर का कॉम्बो

कावासाकी इंडिया ने भारतीय बाज़ार में 2026 वल्कन S को ₹8.13 लाख की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. यह मिडिलवेट क्रूज़र E20 फ्यूल कंप्लायंस और 2026 मॉडल ईयर के लिए कुछ छोटे कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ आती है, जबकि इसका कोर मैकेनिकल पैकेज पहले जैसा ही है.