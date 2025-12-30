  • Home>
  • 2026 Kawasaki Vulcan S भारत में लॉन्च, ₹8.13 लाख में मिलेगा स्टाइल और पावर का कॉम्बो

2026 Kawasaki Vulcan S भारत में लॉन्च, ₹8.13 लाख में मिलेगा स्टाइल और पावर का कॉम्बो

कावासाकी इंडिया ने भारतीय बाज़ार में 2026 वल्कन S को ₹8.13 लाख की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. यह मिडिलवेट क्रूज़र E20 फ्यूल कंप्लायंस और 2026 मॉडल ईयर के लिए कुछ छोटे कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ आती है, जबकि इसका कोर मैकेनिकल पैकेज पहले जैसा ही है.


By: Anshika thakur | Published: December 30, 2025 12:51:14 PM IST

Kawasaki 2026 Vulcan S - Photo Gallery
1/7

New Pricing

कावासाकी ने भारत में 2026 वल्कन S को ₹8.13 लाख (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया है, जो पिछले मॉडल की तुलना में लगभग ₹54,000 ज़्यादा है.

Kawasaki 2026 Vulcan S - Photo Gallery
2/7

E20 Fuel Compliance

2026 मॉडल E20 फ्यूल कंप्लायंट है, जिसका मतलब है कि यह मौजूदा भारतीय फ्यूल स्टैंडर्ड को पूरा करता है - जो मॉडल ईयर के लिए एक ज़रूरी अपडेट है.

Kawasaki 2026 Vulcan S - Photo Gallery
3/7

Visual Updates Only

फ्यूल कम्प्लायंस और ब्लैक-आउट कलर स्कीम जैसे हल्के कॉस्मेटिक बदलावों के अलावा, पिछले मॉडल की तुलना में कोई बड़ा मैकेनिकल या डिज़ाइन बदलाव नहीं किया गया है.

Kawasaki 2026 Vulcan S - Photo Gallery
4/7

Engine Specs

इसमें 649 cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन है, जो 7,500 rpm पर 60.1 bhp और 6,600 rpm पर 61 Nm का टॉर्क देता है. यह 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, जिसे स्पोर्टीनेस के बजाय स्मूथ क्रूज़िंग के लिए डिज़ाइन किया गया है.

Kawasaki 2026 Vulcan S - Photo Gallery
5/7

Chassis & Suspension

इस बाइक में पेरिमीटर फ्रेम, 41 mm टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और बैलेंस्ड राइड क्वालिटी के लिए प्रीलोड एडजस्टमेंट वाला रियर ऑफसेट लेडाउन मोनोशॉक दिया गया है. डिस्क ब्रेक के साथ डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड है.

Kawasaki 2026 Vulcan S - Photo Gallery
6/7

Cruiser Ergonomics

इसमें एक लंबा और लो क्रूज़र स्टांस, आसान एर्गोनॉमिक्स के लिए 705 mm की सीट हाइट, आरामदायक हैंडलबार और लंबी राइड के दौरान आराम के लिए आगे की ओर सेट फुटपेग्स हैं.

Kawasaki 2026 Vulcan S - Photo Gallery
7/7

Feature Set

वल्कन S प्रैक्टिकैलिटी पर फोकस करती है, जिसमें सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एडजस्टेबल क्लच/ब्रेक लीवर, एडजस्टेबल फुटपेग और 14-लीटर का फ्यूल टैंक है – यह एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय आराम और सादगी को प्राथमिकता देती है.

Tags:
2026 Kawasaki Vulcan S649cc EngineCruiser MotorcycleKawasaki IndiaKawasaki Vulcan S
