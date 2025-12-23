कम बजट, ज्यादा माइलेज! 2025 में भारत की बेस्ट फ्यूल-एफिशिएंट कारें ₹3.5 लाख से ₹12 लाख तक

Renault Triber

रेनॉल्ट ट्राइबर: एक बजट-फ्रेंडली 7-सीटर MPV जिसका डिज़ाइन स्मार्ट और मॉड्यूलर है और कंपनी का दावा है कि यह लगभग 19–20 kmpl का माइलेज देती है. इसकी कीमत लगभग ₹6 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, यह उन परिवारों के लिए बेहतरीन स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी देती है जो ज़्यादा कीमत दिए बिना वर्सटाइल गाड़ी चाहते हैं.