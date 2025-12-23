  • Home>
  • कम बजट, ज्यादा माइलेज! 2025 में भारत की बेस्ट फ्यूल-एफिशिएंट कारें ₹3.5 लाख से ₹12 लाख तक

कम बजट, ज्यादा माइलेज! 2025 में भारत की बेस्ट फ्यूल-एफिशिएंट कारें ₹3.5 लाख से ₹12 लाख तक

अगर आप कम बजट में ज्यादा माइलेज देने वाली कार खरीदना चाहते हैं, तो यहां 2025 में भारत की सबसे ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट कारों की लिस्ट दी गई है, जिनकी कीमत ₹3.5 लाख से ₹12 लाख के बीच है.


By: Anshika thakur | Last Updated: December 23, 2025 2:10:11 PM IST

Maruti Suzuki WagonR - Photo Gallery
1/6

Maruti Suzuki Wagon R

मारुति सुजुकी वैगनआर: बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी और किफायती कीमत वाली पॉपुलर हैचबैक - वैगनआर की कीमत लगभग ₹5.8–7.5 लाख से शुरू होती है और माइलेज 24–25 kmpl है, जो रोज़ाना शहर और हाईवे पर इस्तेमाल के लिए बजट-फ्रेंडली ऑप्शन बनाती हैं.

Tata Nexon - Photo Gallery
2/6

Tata Nexon

टाटा नेक्सन: अच्छी माइलेज और SUV अपील वाली कॉम्पैक्ट SUV — टाटा नेक्सन की कीमत लगभग ₹7.3–8.2 लाख से शुरू होती है, जिसमें थोड़ी ज़्यादा माइलेज रेंज ( 17–24 kmpl) के साथ ज़्यादा पावर, स्पेस और प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जो खरीदारों के लिए मज़बूत विकल्प बनता हैं.

Hyundai i20 - Photo Gallery
3/6

Hyundai i20

हुंडई i20: हुंडई की स्टाइलिश और कुशल हैचबैक — i20 की कीमत लगभग ₹7.0–7.5 लाख से शुरू होती है और यह लगभग 20 kmpl तक का माइलेज देती है, साथ ही इसमें ज़्यादा प्रीमियम फील और फीचर्स मिलते हैं, जिससे ये खरीदारों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं.

Maruti Suzuki Ertiga - Photo Gallery
4/6

Maruti Suzuki Ertiga

मारुति सुजुकी अर्टिगा: एक भरोसेमंद और स्पेशियस MPV जो लगभग 26 kmpl की बेस्ट-इन-क्लास फ्यूल एफिशिएंसी देती है, जिससे यह लंबी ड्राइव और रोज़ाना इस्तेमाल के लिए बहुत किफायती है. ₹8.5-10 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ, यह उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो आराम और ज़्यादा सीटिंग स्पेस चाहते हैं.

Renault Triber - Photo Gallery
5/6

Renault Triber

रेनॉल्ट ट्राइबर: एक बजट-फ्रेंडली 7-सीटर MPV जिसका डिज़ाइन स्मार्ट और मॉड्यूलर है और कंपनी का दावा है कि यह लगभग 19–20 kmpl का माइलेज देती है. इसकी कीमत लगभग ₹6 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, यह उन परिवारों के लिए बेहतरीन स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी देती है जो ज़्यादा कीमत दिए बिना वर्सटाइल गाड़ी चाहते हैं.

Mahindra Bolero Neo - Photo Gallery
6/6

Mahindra Bolero Neo

महिंद्रा बोलेरो नियो: यह एक मज़बूत बॉडी-ऑन-फ्रेम SUV है जिसमें डीज़ल इंजन है जो लगभग 17 kmpl का माइलेज देता है और इसकी कीमत ₹11–12 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. यह उन खरीदारों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो ड्यूरेबिलिटी और यूटिलिटी चाहते हैं.

