2 घंटे 10 मिनट की वो फिल्म जो थिएटर में फ्लॉप साबित हुई, मेकर्स को लगा 1.73 करोड़ का झटका, लेकिन OTT पर मचाई तहलका और नंबर 1 पर कब्जा जमाया

“ओहो एनथन बेबी” 2 घंटे 10 मिनट लंबी कॉमिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें हल्के-फुल्के हास्य और मनोरंजन को केंद्र में रखा गया है। फिल्म में मुख्य कलाकारों ने अभिनय और कॉमिक टाइमिंग के जरिए दर्शकों का मनोरंजन किया। थिएटर में रिलीज़ के समय फिल्म फ्लॉप रही और मेकर्स को लगभग 1.73 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म ने नंबर 1 ट्रेंडिंग का टाइटल हासिल कर डिजिटल दर्शकों के बीच लोकप्रियता पाई।