2 घंटे 10 मिनट की वो फिल्म जो थिएटर में फ्लॉप साबित हुई, मेकर्स को लगा 1.73 करोड़ का झटका, लेकिन OTT पर मचाई तहलका और नंबर 1 पर कब्जा जमाया

ओहो एनथन बेबी” 2 घंटे 10 मिनट लंबी कॉमिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें हल्के-फुल्के हास्य और मनोरंजन को केंद्र में रखा गया है। फिल्म में मुख्य कलाकारों ने अभिनय और कॉमिक टाइमिंग के जरिए दर्शकों का मनोरंजन किया। थिएटर में रिलीज़ के समय फिल्म फ्लॉप रही और मेकर्स को लगभग 1.73 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म ने नंबर 1 ट्रेंडिंग का टाइटल हासिल कर डिजिटल दर्शकों के बीच लोकप्रियता पाई।

बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप

“ओहो एनथन बेबी” 2 घंटे 10 मिनट की लंबी फिल्म है, जो रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाई। शुरुआती हफ्ते में कम टिकट बिक्री के कारण मेकर्स को लगभग 1.73 करोड़ का भारी नुकसान हुआ। लंबे रनटाइम और कमजोर कहानी ने दर्शकों को थिएटर तक खींचने में विफल किया, जिससे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप घोषित हुई।

मेकर्स के लिए झटका

फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म में लगभग 2 करोड़ का निवेश किया था। रिलीज के तुरंत बाद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के कारण निवेश का बड़ा हिस्सा डूब गया। इस नुकसान ने इंडस्ट्री में चर्चा पैदा की कि बड़े बजट की फिल्में भी अगर कहानी और मार्केटिंग में कमजोर हों तो भारी घाटे का कारण बन सकती हैं।

OTT प्लेटफॉर्म पर सफलता

थिएटर में फ्लॉप होने के बाद भी “ओहो एनथन बेबी” OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई और यहाँ इसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म ने नंबर 1 ट्रेंडिंग का टाइटल हासिल किया, जो दर्शाता है कि डिजिटल दर्शक अलग प्राथमिकताओं के साथ फिल्म का आनंद ले सकते हैं।

कहानी और कॉमिक एलिमेंट्स की वजह से OTT हिट

OTT पर फिल्म की सफलता का मुख्य कारण इसका कॉमिक और हल्का-फुल्का कंटेंट है। जहां थिएटर दर्शक लंबी कहानी और सिनेमाई ट्रीट की उम्मीद करते हैं, वहीं OTT दर्शक छोटे, मजेदार और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए आकर्षित होते हैं।

डिजिटल रिलीज

थिएटर में घाटा होने के बाद भी OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म की सफलता ने मेकर्स को कुछ आर्थिक राहत दी। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने फिल्म की पहुंच बढ़ाई और निवेश का कुछ हिस्सा वापस लौटाया।

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

