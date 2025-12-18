  • Home>
  • 2025 Bollywood Top 5 Movies: कौन सी हैं वो 5 फिल्में जिन्होंने 2025 में की शानदार कमाई, किसने छुआ 1000 करोड़ का रिकॉर्ड

2025 Bollywood Top 5 Movies: कौन सी हैं वो 5 फिल्में जिन्होंने 2025 में की शानदार कमाई, किसने छुआ 1000 करोड़ का रिकॉर्ड

2025 Bollywood Top 5 Movies Box Office Collection: साल 2025 बॉलीवुड के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहा है. जहां पिछली फिल्मों ने 1000 करोड़ क्लब का स्वाद चखाया था, वहीं इस साल कोई भी फिल्म अभी तक यह आंकड़ा नहीं छू सकी. छावा, सैयारा और धुरंधर जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 18, 2025 4:13:35 PM IST

2025 Bollywood Top 5 Movies 1 - Photo Gallery
1/8

1000 करोड़ क्लब का सूखा साल

साल 2025 खत्म होने को है, लेकिन अब तक कोई भी बॉलीवुड फिल्म 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, जो पिछले दो सालों के मुकाबले बड़ा बदलाव है.

2025 Bollywood Top 5 Movies 2 - Photo Gallery
2/8

शाहरुख खान के रिकॉर्ड्स की छाया

2023 में शाहरुख खान की फिल्मों ने 1000 करोड़ का नया पैमाना सेट किया था, लेकिन 2025 में अभी तक वैसा जादू दोहराया नहीं जा सका.

2025 Bollywood Top 5 Movies 3 - Photo Gallery
3/8

छावा बनी 2025 की सबसे बड़ी फिल्म

विकी कौशल की छावा ने करीब 797 करोड़ रुपये की कमाई कर साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म का खिताब अपने नाम किया.

2025 Bollywood Top 5 Movies 4 - Photo Gallery
4/8

सैयारा ने रोमांटिक फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा

कम बजट में बनी सैयारा ने 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाने वाली रोमांटिक फिल्म बनकर इतिहास रच दिया.

2025 Bollywood Top 5 Movies 5 - Photo Gallery
5/8

वॉर 2 रही सबसे बड़ी निराशा

300 करोड़ के भारी बजट में बनी ऋतिक रोशन की वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और फ्लॉप साबित हुई.

2025 Bollywood Top 5 Movies 6 - Photo Gallery
6/8

‘सितारे जमीन पर’ हिट रही

हालांकि फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन सितारे जमीन पर हिट रही और आमिर खान के करियर की टॉप 7 हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में शामिल हो गई.

2025 Bollywood Top 5 Movies 7 - Photo Gallery
7/8

धुरंधर की तूफानी कमाई

रणवीर सिंह की धुरंधर ने सिर्फ 13 दिनों में दुनियाभर से 670 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं और विदेशों में भी 150 करोड़ का कलेक्शन किया है.

2025 Bollywood Top 5 Movies 8 - Photo Gallery
8/8

क्या धुरंधर छू पाएगी 1000 करोड़?

फिल्म को अभी 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए करीब 330 करोड़ और कमाने होंगे. मौजूदा रफ्तार को देखते हुए यह मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं.

