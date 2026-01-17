2016 Throwback Trend: 10 साल पहले कुछ ऐसी दिखती थीं कपूर खानदान की बहू, खुद तस्वीरें की शेयर, 2016 ट्रेंड में रंगी आलिया भट्ट

Alia Bhatt photos: AI से इमेज बनाने से लेकर वीडियो एडिटिंग तक से लोग तरह तरह के ट्रेंड्स फॉलो करते हैं. वहीं अब एक ऐसा ट्रेंड आया है जो काफी दिलचस्प है. दरअसल, आजकल सोशल मीडिया पर एक अतरंगा ट्रेंड आ रहा है. सेलेब्रिटीज़ 2016 की अपनी तस्वीरें 2026 में शेयर कर रहे हैं. वहीं अब बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी इस ट्रेंड में शामिल हो गई हैं. हाल ही में,आलिया ने अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें से हर तस्वीर एक अलग कहानी बता रही है. एक्ट्रेस ने हर तस्वीर के पीछे की कहानी भी शेयर की. आलिया ने अपनी फिल्म ‘डियर ज़िंदगी’ के सेट से अपने पसंदीदा को-स्टार शाहरुख खान के साथ भी एक फोटो शेयर की.