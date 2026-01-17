  • Home>
  • 2016 Throwback Trend: 10 साल पहले कुछ ऐसी दिखती थीं कपूर खानदान की बहू, खुद तस्वीरें की शेयर, 2016 ट्रेंड में रंगी आलिया भट्ट

Alia Bhatt photos: AI से इमेज बनाने से  लेकर वीडियो एडिटिंग तक से लोग तरह तरह के ट्रेंड्स फॉलो करते हैं. वहीं अब एक ऐसा ट्रेंड आया है जो काफी दिलचस्प है. दरअसल, आजकल सोशल मीडिया पर एक अतरंगा ट्रेंड आ रहा है. सेलेब्रिटीज़ 2016 की अपनी तस्वीरें 2026 में शेयर कर रहे हैं. वहीं अब बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस आलिया भट्ट भी इस ट्रेंड में शामिल हो गई हैं. हाल ही में,आलिया ने अपनी पुरानी तस्वीरें शेयर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें से हर तस्वीर एक अलग कहानी बता रही है. एक्ट्रेस ने हर तस्वीर के पीछे की कहानी भी शेयर की. आलिया ने अपनी फिल्म ‘डियर ज़िंदगी’ के सेट से अपने पसंदीदा को-स्टार शाहरुख खान के साथ भी एक फोटो शेयर की.


By: Heena Khan | Published: January 17, 2026 9:36:52 AM IST

1/6

मां के साथ खास पल

एक फोटो में आलिया अपनी मां सोनी राजदान के साथ नजर आ रही हैं, जो उन पर खूब प्यार लुटा रही हैं.

2/6

दोस्तों और को-स्टार्स संग तस्वीर

आलिया ने ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ के को-स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन के साथ फोटो शेयर की, जिसमें आदित्य रॉय कपूर भी दिख रहे हैं.

3/6

बहन और बेस्ट फ्रेंड के साथ बर्थडे

एक तस्वीर में आलिया अपनी बहन शाहीन भट्ट और बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा रंजन कपूर के साथ हैं. यह फोटो दिल्ली में फिल्म ‘कपूर एंड सन्स’ के प्रमोशन के दौरान उनके सरप्राइज बर्थडे की है.

4/6

तम्मा तम्मा शूट की यादें

आलिया ने फिल्म ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ के गाने ‘तम्मा तम्मा’ के सेट से फोटो शेयर की, जिसमें वह वरुण धवन के साथ नजर आ रही हैं.

5/6

गोल्डन टेम्पल की शांति

इन तस्वीरों में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की भी एक फोटो है, जहां आलिया ने कुछ खास पल बिताए थे.

6/6

परिणीति के साथ मस्ती

एक फोटो में आलिया एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत करती दिख रही हैं.

