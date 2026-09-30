2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा धमाका, ‘दृश्यम 3’ के साथ ये फिल्में भी सिनेमाघरों में देंगी दस्तक; देखें लिस्ट
2 October Movie Releases in Theatre: आगामी 2 अक्टूबर को कई फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. यानी कि ये हफ्ता सिने प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है. थिएटर्स में दस्तक दे रही फिल्मों में अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘दृश्यम 3’ भी शामिल है. जानें मूवीज के नाम.
दृश्यम 3
अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज है. अजय देवगन अभिनीत यह फिल्म इस फ्रेंचाइजी का आखिरी पार्ट है. इस बार इसमें जयदीप अहलावत भी नजर आएंगे.
'दृश्यम 3' के ट्रेलर ने खींचा ध्यान
दृश्यम 3 के ट्रेलर ने लोगों का ध्यान खींचने का काम किया है. इस बार इस केस का राज़ खुल जाएगा. यानी विजय सालगांवकर (अजय देवगन) ने क्या और क्यों किया था ये पुलिस वालों को पता चल जाएगा. ये पार्ट काफी असरदार होने वाला है.
प्रेम कीटाणु
मलयालम फिल्म ‘प्रेमलू’ को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. अब इसका हिंदी रीमेक ‘प्रेम कीटाणु’ रिलीज होने जा रहा है. फिल्म में अपारशक्ति खुराना लीड रोल में हैं, जबकि वीर पहारिया और राकेश बेदी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.
पूजा मेरी जान
मृणाल ठाकुर, हुमा कुरैशी और विक्रम सिंह चौहान की फिल्म 'पूजा मेरी जान' भी 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म को नवजोत गुलाटी द्वारा डायरेक्टे और दिनेश विजान और अमर कौशिक द्वारा प्रोड्यूस किया गया है.
प्रहार
इस अक्टूबर महीने में कई शानदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में राजकुमार राव अभिनीत फिल्म 'प्रहार' भी शामिल है, जो 16 अक्टूबर को थिएटर्स में दस्तक देगी.