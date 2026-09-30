2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा धमाका, ‘दृश्यम 3’ के साथ ये फिल्में भी सिनेमाघरों में देंगी दस्तक; देखें लिस्ट

2 October Movie Releases in Theatre: आगामी 2 अक्टूबर को कई फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. यानी कि ये हफ्ता सिने प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है. थिएटर्स में दस्तक दे रही फिल्मों में अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘दृश्यम 3’ भी शामिल है. जानें मूवीज के नाम.