संसद में थम गई थीं सांसें! मायावती के एक कदम ने कैसे गिरा दी थी वाजपेयी सरकार? भारत के सबसे रोमांचक विश्वास मत की कहानी

मायावती ने क्यों अटल सरकार के खिलाफ दिया वोट?

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, बसपा का यह कदम उस समय के राजनीतिक समीकरणों और यूपी की राजनीति से भी जुड़ा हुआ था. मायावती और भाजपा के रिश्तों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रह गई थी और बसपा ने सरकार के खिलाफ जाने का फैसला किया.