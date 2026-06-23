संसद में थम गई थीं सांसें! मायावती के एक कदम ने कैसे गिरा दी थी वाजपेयी सरकार? भारत के सबसे रोमांचक विश्वास मत की कहानी
1999 Vajpayee Government Fall: 17 अप्रैल 1999 को भारतीय राजनीति में ऐसा घटनाक्रम हुआ, जिसने पूरे देश को चौंका दिया. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज एक वोट से गिर गई और इस कहानी में मायावती का फैसला बेहद अहम साबित हुआ.
1998 में बनी सिर्फ 13 महीने पुरानी थी वायपेयी सरकार
1998 में भाजपा के नेतृत्व में NDA सरकार बनी थी. कई क्षेत्रीय दलों के समर्थन से बनी यह सरकार करीब 13 महीने तक सत्ता में रही, लेकिन सहयोगी दलों के साथ बढ़ते मतभेद इसकी मुश्किलें बढ़ाने लगे.
1999 में जयललिता ने वाजपेयी सरकार से वापस ले लिया था समर्थन
तमिलनाडु की नेता जयललिता और उनकी पार्टी एआईएडीएमके ने अप्रैल 1999 में केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया. इसके बाद वाजपेयी सरकार अल्पमत में आ गई और विश्वास मत हासिल करना जरूरी हो गया.
1999 में संसद में हर वोट की बढ़ गई थी कीमत
17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में विश्वास मत होना था. सरकार के पक्ष और विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर थी. ऐसे में कुछ दलों और सांसदों के वोट निर्णायक माने जा रहे थे.
मायावती के फैसले पर टिकी थीं सबकी निगाहें
बहुजन समाज पार्ट के पांच सांसदों का रुख सबसे ज्यादा चर्चा में था. बसपा प्रमुख मायावती ने आखिरकार सरकार के खिलाफ मतदान करने का फैसला लिया, जिससे सियासी समीकरण बदल गया.
सिर्फ एक वोट से गिर गई थी 1999 में वाजपेयी सरकार
मतदान के बाद सरकार के पक्ष में 269 और विरोध में 270 वोट पड़े. इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार महज एक वोट से गिर गई. यह भारतीय संसदीय इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक मानी जाती है.
मायावती ने क्यों अटल सरकार के खिलाफ दिया वोट?
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, बसपा का यह कदम उस समय के राजनीतिक समीकरणों और यूपी की राजनीति से भी जुड़ा हुआ था. मायावती और भाजपा के रिश्तों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रह गई थी और बसपा ने सरकार के खिलाफ जाने का फैसला किया.
कुछ महीनों बाद फिर सत्ता में लौटी वाजपेयी सरकार
सरकार गिरने के बाद देश में दोबारा चुनाव हुए. 1999 के आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए पहले से ज्यादा मजबूत होकर सत्ता में लौटी और पांच साल तक स्थिर सरकार चलाने में सफल रही.