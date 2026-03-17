1997 की वो फिल्म जिसे करिश्मा कपूर ने इस एक्ट्रेस के डर से छोड़ दी थी, बाद में जीते 2 नेशनल अवॉर्ड

1997 में रिलीज हुई ‘दिल तो पागल है’ म्यूजिकल रोमांस की उस दौर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है. शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर की परफॉर्मेंस, जबरदस्त सॉन्ग्स और रोमांटिक कहानी ने इसे सुपरहिट और क्लासिक बना दिया.