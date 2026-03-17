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1997 की वो फिल्म जिसे करिश्मा कपूर ने इस एक्ट्रेस के डर से छोड़ दी थी, बाद में जीते 2 नेशनल अवॉर्ड

1997 में रिलीज हुई ‘दिल तो पागल है’ म्यूजिकल रोमांस की उस दौर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है. शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर की परफॉर्मेंस, जबरदस्त सॉन्ग्स और रोमांटिक कहानी ने इसे सुपरहिट और क्लासिक बना दिया.


By: sanskritij jaipuria | Published: March 17, 2026 5:32:32 PM IST

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1997 की वो फिल्म जिसे करिश्मा कपूर ने इस एक्ट्रेस के डर से छोड़ दी थी, बाद में जीते 2 नेशनल अवॉर्ड - Photo Gallery
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स्टार कास्ट की अद्भुत केमिस्ट्री

फिल्म में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर की एक्टिंग ने कहानी को जीवंत बना दिया. शाहरुख का मासूम अंदाज, माधुरी की नजाकत और करिश्मा की दमदार परफॉर्मेंस ने लोगों को पूरी तरह स्क्रीन से जोड़ दिया.

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करिश्मा कपूर की शुरूआती हिचक

करिश्मा कपूर शुरू में फिल्म करने को तैयार नहीं थीं. उनका डर था कि माधुरी दीक्षित का स्टारडम और स्क्रीन प्रजेंस उनके सामने भारी पड़ सकता है और उनका किरदार फीका दिख सकता है.

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यश चोपड़ा का मनाने का जादू

निर्देशक यश चोपड़ा ने कई बार करिश्मा से बातचीत की और उन्हें समझाया कि फिल्म में दोनों ही एक्ट्रेस की भूमिका बराबरी की है. उनकी लगातार कोशिशों के बाद ही करिश्मा ने हां कहा.

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कैमिस्ट्री का जादू

फिल्म में निखिल और पूजा के किरदारों की केमिस्ट्री लोगों को आकर्षित करती है. ये संतुलन जरूरी था कि दोनों ही एक्ट्रेस अपने किरदार में समान रूप से प्रभावशाली नजर आएं.

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करिश्मा का अवार्ड-विनिंग प्रदर्शन

करिश्मा कपूर ने अपने डांस, भावनाओं और अभिनय में कमाल दिखाया. उनका किरदार लोगों को बेहद पसंद आया और उन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

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संगीत और गानों की ताकत

फिल्म के गाने उस समय के सबसे हिट गानों में शामिल हुए. आनंद-मिलिंद के संगीत ने रोमांस और इमोशन को परिपूर्ण किया और फिल्म की कहानी को दिल को छू लेने वाला बना दिया.

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बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता

फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों ने इसे बेहद प्यार दिया. बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई और 'दिल तो पागल है' 1997 की सबसे बड़ी सुपरहिट और यादगार फिल्म बन गई.

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