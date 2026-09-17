करीना कपूर की ‘दायरा’ ही नहीं, 18 सितंबर को सिनेमाघरों में ये फिल्में हो रहीं रिलीज; देखें लिस्ट
Movies Releasing on 18th September in Theatre: इस हफ्ते शुक्रवार यानी 18 सितंबर को कई फिल्में थिएटर्स में रिलीज हो रही हैं. इस लिस्ट में करीना कपूर खान और पृ्थ्वीराज सुकुमारन की ‘दायरा’ भी शामिल हैं. चलिए जानते हैं अन्य फिल्मों के नाम.
दायरा
मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म 'दायरा' सिनेमाघरों में 18 सितंबर को रिलीज होगी. इस फिल्म में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिका में हैं.
भारत देश है मेरा
फिल्म 'भारत देश है मेरा' इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म की कहानी पाकिस्तान के कश्मीर में रह रहे पंडितों की जिंदगी पर आधारित है. इसमें अनुप जलोटा, रमाकांत सिंह, आदित्य मोहन और केके गोस्वामी जैसे कलाकार नजर आएंगे.
लव लॉटरी
अक्षय ओबेरॉय की फिल्म 'लव लॉटरी' इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म का निर्देशन अरविंद पांडे ने किया है, जबकि अंकुर खत्री ने इसे लिखा है और कुलदीप भार्गवा इसके प्रोड्यूसर हैं.
वाइब
कुनाल खेमू की के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'वाइब' भी रिलीज हो रही है. इस फिल्म में प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव, वंशिका धीर जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं.
सीक्रेट सोल्जर
तेलुगू फिल्म 'सीक्रेट सोल्जर' जियोपॉलिटिकल तनाव और जासूसी पर आधारित है. फिल्म में निहाल कोधाटी, सूर्या श्रीनिवास, कमल कामराजू और हर्षिता राव नजर आएंगे. यह फिल्म देशभक्ति के जज्बे से भरपूर है.