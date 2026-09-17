करीना कपूर की ‘दायरा’ ही नहीं, 18 सितंबर को सिनेमाघरों में ये फिल्में हो रहीं रिलीज; देखें लिस्ट

Movies Releasing on 18th September in Theatre: इस हफ्ते शुक्रवार यानी 18 सितंबर को कई फिल्में थिएटर्स में रिलीज हो रही हैं. इस लिस्ट में करीना कपूर खान और पृ्थ्वीराज सुकुमारन की ‘दायरा’ भी शामिल हैं. चलिए जानते हैं अन्य फिल्मों के नाम.