पहले निभाया पोती का किरदार, फिर उसी एक्टर की बनीं प्रेमिका, 15 साल की उम्र में किया रोमांटिक गाना

एनटीआर रामाराव की पोती

साल 1972 में आई फिल्म 'बड़ी पंथुलु' में उन्होंने एनटी रामाराव की पोती का किरदार निभाया था. उस समय श्रीदेवी बाल कलाकार थीं और उनकी उम्र काफी कम थी. समय बीता और श्रीदेवी ने बतौर अभिनेत्री बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी. इसके कुछ साल बाद साल 1979 में आई तेलुगु फिल्म 'वेटागाडु' में कहानी पूरी तरह बदल गई. इस फिल्म में श्रीदेवी और एनटी रामाराव लीड जोड़ी के रूप में नजर आए यानी जिस अभिनेता की वह कुछ साल पहले पोती बनी थीं, अब उसी के साथ उन्हें रोमांटिक भूमिका निभानी थी.