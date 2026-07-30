पहले निभाया पोती का किरदार, फिर उसी एक्टर की बनीं प्रेमिका, 15 साल की उम्र में किया रोमांटिक गाना
Sridevi with NTR Ramarao: भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी का नाम ऐसी अभिनेत्रियों में लिया जाता है, जिन्होंने बेहद कम उम्र में फिल्मों की दुनिया में अपनी खास पहचान बना ली थी. बाल कलाकार के तौर पर शुरुआत करने वाली श्रीदेवी ने आगे चलकर हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी खूब नाम कमाया. हालांकि उनके करियर का एक ऐसा किस्सा है, जिसे जानकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं.
पहले पोती और फिर प्रेमिका
एक फिल्म में श्रीदेवी ने जिस दिग्गज अभिनेता की पोती का किरदार निभाया था, कुछ साल बाद उसी अभिनेता के साथ रोमांटिक लीड में नजर आईं. यह किस्सा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार एनटी रामाराव (NTR) और श्रीदेवी से जुड़ा है. श्रीदेवी ने बेहद कम उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था.
एनटीआर रामाराव की पोती
साल 1972 में आई फिल्म 'बड़ी पंथुलु' में उन्होंने एनटी रामाराव की पोती का किरदार निभाया था. उस समय श्रीदेवी बाल कलाकार थीं और उनकी उम्र काफी कम थी. समय बीता और श्रीदेवी ने बतौर अभिनेत्री बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी. इसके कुछ साल बाद साल 1979 में आई तेलुगु फिल्म 'वेटागाडु' में कहानी पूरी तरह बदल गई. इस फिल्म में श्रीदेवी और एनटी रामाराव लीड जोड़ी के रूप में नजर आए यानी जिस अभिनेता की वह कुछ साल पहले पोती बनी थीं, अब उसी के साथ उन्हें रोमांटिक भूमिका निभानी थी.
फिल्म का गाना हुआ था पॉपुलर
फिल्म का गाना 'आकु चाटु पिंदे ताडे' उस दौर में खासा लोकप्रिय हुआ था. बारिश के बीच फिल्माए गए इस गाने में श्रीदेवी और एनटी रामाराव की रोमांटिक केमिस्ट्री दिखाई गई थी. गाने में श्रीदेवी का अंदाज और फिल्मांकन उस समय दर्शकों के बीच काफी चर्चा में रहा. हालांकि दोनों कलाकारों की उम्र में बड़ा अंतर था, इसलिए इस जोड़ी को लेकर लोगों के बीच खूब चर्चा भी हुई.
श्रीदेवी के करियर की हिट फिल्म
'वेटागाडु' श्रीदेवी के करियर की अहम फिल्मों में शामिल रही. इस फिल्म की सफलता ने दक्षिण भारतीय सिनेमा में उनकी लोकप्रियता को और मजबूत किया. इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया और धीरे-धीरे हिंदी सिनेमा की ओर भी कदम बढ़ाया.
बॉलीवुड में करियर की शुरुआत
श्रीदेवी ने बॉलीवुड में 'सोलहवां सावन' से शुरुआत की. हालांकि उन्हें हिंदी सिनेमा में बड़ी पहचान 'हिम्मतवाला' से मिली. इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और आगे चलकर बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई.