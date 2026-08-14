Independence Day Rehearsal: देशभक्ति के रंग में रंगा लाल किला, फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखी स्वतंत्रता दिवस की झलक

Independence Day Rehearsal: 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के तहत, गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के ऐतिहासिक लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई. यह रिहर्सल राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक के कड़े इंतज़ामों के बीच की गई. 15 अगस्त को मशहूर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है और राजधानी में लोगों की आवाजाही पर कई तरह की पाबंदियां भी रहेंगी. लाल किले की ऐतिहासिक लाल दीवारों के बीच तिरंगा शान से लहराया और सुरक्षा बलों ने बेहतरीन तालमेल के साथ फुल-ड्रेस रिहर्सल की. ​​आइए, इन झलकियाँ के ज़रिए हम भी इस जश्न का हिस्सा बनें.