Independence Day Rehearsal: देशभक्ति के रंग में रंगा लाल किला, फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखी स्वतंत्रता दिवस की झलक
Independence Day Rehearsal: 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के तहत, गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के ऐतिहासिक लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई. यह रिहर्सल राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक के कड़े इंतज़ामों के बीच की गई. 15 अगस्त को मशहूर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है और राजधानी में लोगों की आवाजाही पर कई तरह की पाबंदियां भी रहेंगी. लाल किले की ऐतिहासिक लाल दीवारों के बीच तिरंगा शान से लहराया और सुरक्षा बलों ने बेहतरीन तालमेल के साथ फुल-ड्रेस रिहर्सल की. आइए, इन झलकियाँ के ज़रिए हम भी इस जश्न का हिस्सा बनें.
पेट्रोलिंग
पूरे ज़िले में हमारे रेगुलर चेकपॉइंट और चेक पोस्ट के अलावा, कई और जगहों पर भी अस्थायी पिकेट तैनात किए हैं. सभी इमरजेंसी रिस्पॉन्स गाड़ियाँ और पेट्रोलिंग गाड़ियाँ अपने-अपने इलाकों में पेट्रोलिंग करती रहें."
सुरक्षा के खास इंतजाम
पुलिस के सीनियर अधिकारी ने बताया कि लाल किले के पीछे यमुना नदी के खादर इलाके में सुरक्षा के खास इंतज़ाम किए गए हैं.
15 अगस्त को होने वाले मुख्य कार्यक्रम
अधिकारीयों का कहना है कि हम उस इलाके में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और 15 अगस्त को होने वाले मुख्य कार्यक्रम तक यह जारी रहेगी."
सीमाओं पर पाबंदियाँ
ट्रैफ़िक पुलिस ज़ोन-2 के एडिशनल कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (CP) दिनेश कुमार गुप्ता ने भी बताया कि कल रात 10 बजे से ही राजधानी की सभी सीमाओं पर पाबंदियाँ लागू कर दी गई थीं.
जरूरी समान ले जाने की इजाजत
उन्होंने IANS को बताया, "वहाँ से किसी भी कमर्शियल गाड़ी को आने की इजाज़त नहीं थी. सिर्फ़ ज़रूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को ही आने दिया गया.
ट्रैफ़िक डायवर्ज़न
उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा, ट्रैफ़िक के लिए कई डायवर्ज़न पॉइंट भी बनाए गए हैं.