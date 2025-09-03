13-year-old daughter of Kim Jong Un: मीडिया पर छायीं तानाशाह की बेटी, ख़ूबसूरती की हुई वाहवाही

13-year-old daughter of Kim Jong Un: मीडिया पर छायीं तानाशाह की बेटी, ख़ूबसूरती की हुई वाहवाही
Kim Jong Un Daughter: आज कल नार्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेटी किम जू ए सुर्ख़ियों में आ गयी हैं। वो अभी चीनी यात्रा पर हैं जहां से उनकी तस्वीरें वायरल हुईं और सोशल मीडिया पर उनकी बेटी की ख़ूबसूरती की काफ़ी वाहवाही हो रही है। आइये जानते हैं उनसे जुड़ी ख़बरें।
सोशल मीडिया पर छायी किम जोंग उन की बेटी
किम जोंग उन की बेटी किम जू ए की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। उनके पिता उनकी खूबसूरती की काफ़ी चर्चा भी हो रही है।
पिता-बेटी की चीनी यात्रा
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की चीनी यात्रा चर्चा में है। उसका बड़ा कारण है किम का नेताओं से उनकी बेटी किम जू ए का परिचय कराना।
पहली बार कब देखा गया?
किम जू ए अभी 13 साल की हैं। उनको पहली बार 2022 में इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लांच पर उनके पिता किम जोंग उन के साथ देखा गया था।
पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में
चीन की राजधानी बीजिंग में हुए विक्ट्री डे परेड में किम जू ए को किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में देखा जाना उनका पहला मौका था।
पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी ने की पहचान
पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी डेनिस रॉडमैन ने बताया कि वह किम जोंग उन की बेटी हैं। 2013 में रॉडमैन की मुलाकात किम से प्योंगयांग में हुई थी। उस मुलाकात में किम ने उन्हें बताया था कि वह उनकी बेटी हैं।
उत्तराधिकारी बनने के संकेत
विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से किम अपनी बेटी का परिचय वैश्विक नेताओं से करा रहे हैं, संकेत यही मिल रहा है कि उनकी बेटी ही उत्तराधिकारी होंगी।