13-year-old daughter of Kim Jong Un: मीडिया पर छायीं तानाशाह की बेटी, ख़ूबसूरती की हुई वाहवाही

Kim Jong Un Daughter: आज कल नार्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बेटी किम जू ए सुर्ख़ियों में आ गयी हैं। वो अभी चीनी यात्रा पर हैं जहां से उनकी तस्वीरें वायरल हुईं और सोशल मीडिया पर उनकी बेटी की ख़ूबसूरती की काफ़ी वाहवाही हो रही है। आइये जानते हैं उनसे जुड़ी ख़बरें।